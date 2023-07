Peu de patients continuent Wegovy après un an

Seulement environ un tiers des patients prescrivent des médicaments amaigrissants tels que Novo Nordisk L’injection à succès de Wegovy a continué à le prendre un an plus tard – mais au total Coûts des soins de santé pour l’ensemble du groupe a grimpé en flèche, selon une analyse partagée avec CNBC mardi.

Selon l’analyse de Premier Thérapeutiquel’un des plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques aux États-Unis

Ce coût des soins a bondi de près de 60% pour atteindre 19 657 dollars en moyenne après le début du traitement des patients, selon l’analyse.

Et un groupe de patients de l’analyse qui n’ont pas pris de médicament amaigrissant ont vu leurs coûts de soins de santé diminuer de 4 % en moyenne au cours de la même période.

L’analyse a examiné les données américaines sur les réclamations pharmaceutiques et médicales de plus de 4 000 personnes bénéficiant d’un régime de soins de santé commercial qui ont reçu de nouvelles ordonnances pour des médicaments amaigrissants entre janvier et décembre 2021.

Ces patients avaient un diagnostic d’obésité, de prédiabète ou un indice de masse corporelle de 30 ou plus.

Les médicaments amaigrissants sont également connus sous le nom d’agonistes du GLP-1, qui imitent une hormone produite dans l’intestin pour supprimer l’appétit d’une personne.

Les nouvelles découvertes mettent en évidence le prix élevé des médicaments amaigrissants très populaires, dont la plupart peuvent coûter plus de 1 200 dollars par mois.

Ce coût peut également être un fardeau pour les patients assurés, qui voient probablement les co-paiements et les franchises facturés par les régimes de santé pour les médicaments s’accumuler au fil du temps.

« Alors que l’industrie est sur le point de voir une approbation plus large des médicaments GLP-1a pour la perte de poids par la Food and Drug Administration à court terme, notre analyse montre qu’un investissement financier initial important est nécessaire pour traiter la perte de poids avec ces médicaments, » a déclaré le Dr Joseph Leach, vice-président senior et médecin-chef de Prime Therapeutics.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques tels que Prime Therapeutics sont des intermédiaires qui négocient des remises sur les médicaments avec les fabricants au nom des assureurs maladie, des grands employeurs et d’autres qui les contractent.

L’analyse de la société suggère également que l’observance du traitement par Wegovy ou des médicaments similaires est médiocre au-delà d’un an, c’est-à-dire lorsque les patients constatent généralement une réduction de poids substantielle.

Wegovy, par exemple, entraîne une perte de poids de 15 % après 68 semaines, selon les essais cliniques sur le médicament.

L’analyse de Prime Therapeutics n’indique pas pourquoi les patients ont cessé de prendre des médicaments amaigrissants.

Mais de nombreux utilisateurs ont déclaré que les pénuries continues de Wegovy les avaient forcés à interrompre le traitement.

Les essais cliniques de Novo Nordisk ont ​​montré que certains patients arrêtent le traitement en raison d’effets secondaires désagréables tels que des problèmes gastro-intestinaux.

Novo Nordisk n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur l’analyse de Prime Therapeutics.

Le cours de l’action de la société danoise a chuté de près de 3% mardi après que Reuters a publié l’analyse pour la première fois.

Les sociétés pharmaceutiques telles que Eli Lily et Pfizer a commencé à se concentrer sur l’industrie de la perte de poids après que Wegovy et le médicament contre le diabète Ozempic se sont catapultés sous les projecteurs nationaux ces dernières années.

Influenceurs des médias sociaux, célébrités hollywoodiennes et magnat de la technologie milliardaire Elon Musk auraient utilisé les injections populaires pour se débarrasser du poids indésirable.

Mais les experts dire les médicaments peuvent encore perpétuer une culture diététique dangereuse qui idéalise la perte de poids et la minceur.

Plus de deux adultes sur cinq sont obèses, selon le Instituts nationaux de la santé.

Environ un adulte sur 11 souffre d’obésité sévère.