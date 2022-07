Peu de parents ont l’intention de faire vacciner leurs très jeunes enfants contre le Covid

Ce dernier rapport est basé sur une enquête en ligne et téléphonique du 7 au 17 juin auprès de 1 847 adultes, dont 471 avaient un enfant de moins de 5 ans. La marge d’erreur était de plus ou moins 3 points de pourcentage pour l’échantillon complet, et de plus ou moins 8 points de pourcentage pour les parents ayant un enfant de moins de 5 ans.

Sans surprise, la division partisane était particulièrement marquée autour de la vaccination des enfants, les parents républicains étant trois fois plus susceptibles que les parents démocrates de dire qu’ils ne feront “certainement pas” faire vacciner leur enfant.

Une majorité de parents ont déclaré avoir trouvé les informations du gouvernement fédéral sur le vaccin pour leurs enfants déroutantes. Pourtant, 70% ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore discuté des injections avec un pédiatre. Seulement 27% des parents qui envisagent le vaccin ont déclaré qu’ils prendraient rendez-vous pour avoir cette conversation.

Les parents qui pourraient être prédisposés à ce que leurs enfants se fassent vacciner contre Covid ont déclaré que le manque d’accès était un obstacle important, une préoccupation exprimée par plus de parents noirs et hispaniques que de parents blancs. Environ 44% des parents noirs craignaient de devoir s’absenter du travail pour faire vacciner leurs enfants ou pour s’occuper d’eux si les enfants avaient des effets secondaires. Parmi les parents hispaniques de jeunes enfants, 45% ont déclaré qu’ils craignaient de trouver un lieu de confiance pour les prises de vue, et environ un tiers craignaient de devoir payer des frais.

Mme Stinchfield a dit qu’elle comprenait leurs préoccupations : sa propre fille a dû s’absenter du travail pour faire vacciner les petits-enfants de Mme Stinchfield, âgés de 1 et 3 ans. Mme Stinchfield s’est rendue avec eux dans une clinique. «Le message aux cliniques est de rendre le vaccin pour les enfants disponible le soir et le week-end», a-t-elle déclaré.

Ses petits-enfants ont-ils eu des effets secondaires ? Non, dit Mme Stinchfield avec un petit rire. “Ils se sentaient si bien que nous les avons mis dans une petite piscine pour enfants”, a-t-elle déclaré. “Et maintenant, ma petite-fille a une ligne de bronzage à cause du pansement à cause de la balle sur sa jambe.”