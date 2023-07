Peu de limites d’âge pour le remplacement articulaire

Non pas qu’elle soit timide pour le remplacement d’articulations. Si son chirurgien orthopédiste offrait une carte perforée à ses clients fréquents comme celles que vous obtenez au café du coin, la sienne serait presque pleine. Les genoux et une hanche de Blackwell ont été remplacés, et son autre hanche le sera aussi une fois que son calendrier sera clair.

Kathy Blackwell s’est fait remplacer une hanche et les deux genoux et prévoit bientôt une deuxième arthroplastie de la hanche.

« Si vous continuez assez avec une douleur chronique où il n’y a pas de soulagement, vous devenez grincheux », a déclaré Blackwell.

Plus d’un million de nouveaux genoux et hanches

Les arthroplasties sont de plus en plus courantes, avec environ 790 000 arthroplasties totales du genou et plus de 450 000 arthroplasties de la hanche joué chaque année aux États-Unis, selon le Collège américain de rhumatologie.

Les experts s’accordent à dire que l’âge n’est pas un facteur lors de l’examen des candidats à une arthroplastie. Rafael Sierra, MD, de la Mayo Clinic, a déclaré qu’il avait effectué des arthroplasties de la hanche sur des patients aussi jeunes que 12 et aussi âgés que 102. Le chirurgien orthopédiste John Wang, MD, de l’Hospital for Special Surgery, à New York, a effectué un total arthroscopie du genou chez un patient nonagénaire. À 73 ans, Blackwell est du côté le plus âgé de la âge moyen de 66 ans pour une prothèse de hanche.

« De nombreuses recherches et études ont montré que, quelle que soit la tranche d’âge, les gens finissent par s’en sortir », a déclaré Wang.

Plus important que l’âge, les patients plus âgés doivent être préparés à la thérapie et au traitement postopératoires. Pour les patients plus jeunesle plus gros inconvénient est de survivre la durée de vie estimée à 25 ans d’une arthroplastie. Les complications sont rares et surviennent dans environ 2 % des procédures. Ceux-ci comprennent l’infection, la luxation de l’articulation et les caillots sanguins; d’autres problèmes de santé que vous avez également ne sont pas un facteur.