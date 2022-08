Peu de discussions sur la protection de la forêt tropicale en Amazonie brésilienne

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

RIO DE JANEIRO – En Amazonie brésilienne ces jours-ci, il est presque impossible de se présenter aux élections en parlant de l’environnement. Une scène comme celle-ci est plus courante : un candidat au Congrès fait défiler un hélicoptère – le symbole de l’extraction illégale d’or – peint avec le drapeau brésilien, dans les rues de la ville amazonienne de Boa Vista. Il défend une ruée vers l’or qui a dévasté les territoires autochtones et contaminé les rivières. Dans un État voisin, un candidat autochtone cesse de porter des vêtements verts en public par peur des violences.

Comme tous les Brésiliens, les habitants de la vaste région amazonienne éliront des gouverneurs et des législateurs lors des élections générales d’octobre. Mais alors que la campagne se déroule dans les rues, peu de candidats ou d’électeurs parlent des taux de déforestation records actuels ou d’autres problèmes environnementaux.

Au lieu de cela, de nombreux politiciens se disputent qui a la promesse la plus audacieuse d’assouplir les restrictions légales sur l’extraction de l’or, d’étendre la déforestation pour l’agro-industrie ou de paver des autoroutes à travers la forêt. Les quelques personnes qui se présentent sur une plate-forme environnementale ont du mal à être compétitives et font face à l’hostilité du public.

Au milieu de la pauvreté généralisée et du manque d’opportunités économiques en plus de celles qui nuisent à l’environnement, les électeurs d’Amazon ont de plus en plus favorisé les politiciens qui considèrent la protection juridique de la plus grande forêt tropicale du monde comme un obstacle au développement.

Une enquête menée par le site Web ((o))eco news a révélé que la plupart des législateurs des neuf États amazoniens du Brésil ont voté en faveur de cinq projets de loi majeurs qui assouplissent les lois environnementales, de l’ouverture des territoires autochtones à l’exploitation minière, en passant par la légalisation du vol de terres. Dans trois des votes, les représentants de la région amazonienne ont voté plus massivement en faveur que ceux des autres régions du Brésil.

UN SUR PLUS DE CENT

Aujourd’hui, seul 1 des 118 législateurs du Congrès représentant l’Amazonie a été élu sur une plateforme socio-environnementale. Joenia Wapichana, seule la deuxième dirigeante autochtone élue au parlement national dans l’histoire du Brésil, est originaire de l’État de Roraima, où les autochtones représentent 11 % de la population, le plus élevé du pays.

Dans sa candidature à la réélection, l’un de ses adversaires est un chercheur d’or et homme d’affaires nommé Rodrigo Martins de Mello qui a utilisé un hélicoptère comme marque de fabrique de sa campagne. L’avion est le seul moyen de transporter les prospecteurs et équipement aux Autochtones éloignés réserves, telles que celle appartenant au peuple Yanomami, où la plupart des mines d’or illégales se produisent à Roraima.

“C’est l’exploitation minière qui rapporte de l’argent au commerce de Boa Vista”, a déclaré Mello à travers un microphone à l’arrière d’une camionnette. Derrière lui, un camion beaucoup plus gros a avancé, transportant l’hélicoptère arborant le drapeau brésilien, désormais symbole de soutien au président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Dans un entretien téléphonique avec l’Associated Press, Mello, qui fait campagne sous le nom de Rodrigo Cataratas, (Rodrigo Waterfall en anglais), a promis de défendre les droits des prospecteurs, qu’il estime au nombre de 40 000.

La tendance à minimiser la valeur de la forêt est plus forte dans les régions où les migrants d’ascendance européenne sont arrivés dans les années 1960 et 1970. Pour attirer les gens en Amazonie, le gouvernement militaire de l’époque a construit des routes, a fermé les yeux sur une ruée vers l’or chaotique et a cédé de vastes étendues de forêt tropicale vierge où vivaient des tribus indigènes isolées. La maladie et les déplacements forcés ont amené certains groupes au bord de l’extermination.

C’est le cas de Rondonia, où la plupart des villes ont été fondées à partir des années 1970 par de tels migrants du sud du Brésil. Aujourd’hui, c’est l’un des États amazoniens les plus déboisés et un grand producteur de bœuf, avec une agriculture de soja en hausse.

L’année dernière, l’Assemblée d’État de Rondonia a voté à l’unanimité 17 contre 0 pour réduire une zone protégée de 2 200 kilomètres carrés (850 miles carrés), une zone plus grande que le Grand Londres, pour autoriser les éleveurs de bétail illégaux et ouvrir la forêt tropicale à l’agro-industrie. Le gouverneur Marcos Rocha, un fidèle allié de Bolsonaro, a signé la loi. Il a ensuite été jugé inconstitutionnel par un tribunal d’État.

Selon Ricardo Gilson, géographe à l’Université fédérale de Rondonia, de larges pans du soi-disant arc de déforestation, qui englobe des dizaines de villes, partagent cette histoire culturelle.

« C’est une société frontalière, qui transforme le paysage naturel en une économie extractive : exploitation minière, bétail, cultures, énergie hydraulique. Ce n’est pas une société qui considère la forêt sur pied comme quelque chose de positif », a-t-il déclaré à l’AP.

Pour se démarquer dans une telle culture, le caporal de la police militaire Cáiro Teixeira da Silva, qui se présente pour la première fois au Congrès, se vend comme plus radical que ses concurrents. Avec un drapeau brésilien imprimé sur sa chemise, il est récemment apparu dans une vidéo de campagne brandissant un fusil et promettant d’armer les prospecteurs illégaux contre les descentes de police.

“Je me battrai pour que le mineur ait un fusil T4 pour sécuriser sa drague, son or”, a-t-il crié en tapotant le pistolet.

Le soutien historiquement faible et décroissant de l’environnement explique pourquoi deux des principaux défenseurs de la forêt tropicale amazonienne ont choisi de quitter entièrement la région et de se présenter au Congrès dans l’État de Sao Paulo, à des milliers de kilomètres de là. Il s’agit de la dirigeante autochtone Sônia Guajajara, que Time Magazine a couronnée l’une des personnes les plus influentes au monde, et de l’ancienne la ministre Marina Silva, qui a été élu sénateur à deux reprises dans l’État d’Acre en Amazonie.

Pour Mario Mantovani, conseiller principal du Front parlementaire environnemental, mener une campagne basée sur l’environnement dans les États amazoniens est devenu plus difficile cette année, car les législateurs qui soutiennent Bolsonaro ont eu accès à de généreux fonds fédéraux qu’ils peuvent distribuer à leur guise.

« Ils ont investi tellement d’argent dans la région qu’il est même difficile de mettre en place une stratégie contre eux. C’est un jeu qui se joue avec des cartes marquées. Vous seriez une voix isolée là-bas, vous ne pourriez rien faire », a déclaré Mantovani à l’AP lors d’un entretien téléphonique.

Dans un environnement aussi hostile, il est logique de se présenter aux élections à Sao Paulo, où il y a plus de gens qui se soucient de l’Amazonie, a-t-il déclaré.

Malgré ces probabilités, plusieurs candidats pro-environnementaux moins connus sont en compétition dans les États amazoniens, la plupart étant des dirigeants autochtones. Vanda Witoto est candidate au Congrès dans l’État d’Amazonas. Cet État compte huit sièges, actuellement tous occupés par des hommes et aucun d’entre eux de son parti, Rede, fondé et dirigé par Marina Silva, qui est également une ancienne ministre de l’Environnement.

“C’est un énorme défi, aussi grand que l’Amazonie”, a déclaré Witoto à l’AP par téléphone. « Nous avons déjà un arrière-plan de menaces en raison de notre défense de l’environnement et des peuples autochtones. Nous sommes considérés comme contre le pouvoir économique.

Witoto est infirmière à la périphérie de Manaus sans valeur nette selon les divulgations. Mello, dont l’activité principale est le transport aérien pour les mineurs d’or, a déclaré 6,5 millions de dollars d’actifs.

Récemment, lors d’un road trip, Witoto a été harcelée par une voiture qui a poursuivi son groupe sur des dizaines de kilomètres. Elle a dit que c’était probablement parce qu’elle et ses partisans portaient les bonnets rouges associés au mouvement brésilien des sans terre, un symbole de gauche.

Après l’incident, les dirigeants autochtones qui la soutiennent lui ont conseillé de ne pas porter de rouge ou de vert pour éviter l’attention des anti-écologistes et des anti-gauchistes, généralement des partisans de Bolsonaro. “Nous utilisons des vêtements aux couleurs neutres pour essayer d’éviter les conflits”, a-t-elle déclaré.