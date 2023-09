Peu de clients mais beaucoup d’argent ? : Les restaurants nord-coréens restent ouverts au Laos | Actualités politiques

Vientiane, Laos – Dans le hall d’un immeuble en copropriété de grande hauteur, les résidents se promènent devant une salle de banquet en se dirigeant vers les ascenseurs alors qu’une reprise du tube de Harry Nilsson de 1971, Without You, résonne du restaurant.

Le panneau ne révèle pas grand-chose et lorsqu’on leur demande, les résidents disent qu’ils savent seulement que le lieu vend de la « nourriture coréenne ».

Le restaurant Paektu Hanna de Vientiane, la capitale du Laos, fait profil bas ces jours-ci. Nommé d’après la montagne dans laquelle est né l’ancien dirigeant de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) Kim Jong Il – selon la mythologie du parti de Pyongyang – il est l’un des quatre restaurants nord-coréens qui continuent de fonctionner dans ce pays d’Asie du Sud-Est même s’ils auraient dû le faire. ont fermé leurs portes il y a longtemps.

Il y avait autrefois environ 130 restaurants d’État nord-coréens dans les grandes villes d’Asie de l’Est et du Sud-Est – et même jusqu’à Dubaï et Amsterdam – offrant un aperçu chorégraphié de la vie dans cet État répressif aux touristes curieux.

Aujourd’hui, il n’en reste qu’environ 17 en Chine, en Russie et au Laos, plus un seul restaurant dans la capitale vietnamienne Hanoï, opérant en violation des sanctions des Nations Unies entrées en vigueur en décembre 2019.

Ces médias fournissaient autrefois un flux constant de revenus au régime nord-coréen, mais leur apogée est révolue depuis longtemps. Lorsqu’Al Jazeera s’est rendue au Paektu Hanna à deux reprises en août, seule une poignée de convives étaient assises dans la salle caverneuse. Lors de leurs visites dans les trois autres établissements du Laos, à différentes nuits, ils ne s’en sortaient guère mieux, avec peu ou pas de clients.

Alors qu’ils servaient auparavant de véhicules nationalistes de puissance douce promouvant la culture nord-coréenne à l’étranger, les restaurants du Laos minimisent aujourd’hui leurs liens avec Pyongyang. Leur rôle d’ambassadeurs culturels a diminué et, comme ils génèrent peu de revenus pour le régime, leur place dans l’empire commercial nord-coréen à l’étranger n’a fait que devenir plus opaque.

Cette disparition est accompagnée de rapports faisant état de « travailleurs informatiques » nord-coréens stationnés en Chine, en Russie et au Laos. Des experts ont déclaré à Al Jazeera que les fonds illicites générés par la cybercriminalité sont devenus une bouée de sauvetage pour la Corée du Nord et que les restaurants pourraient jouer un rôle de soutien crucial.

« Je suppose que les restaurants ne sont là que pour blanchir de l’argent maintenant », a déclaré à Al Jazeera Joshua Stanton, un avocat à Washington, DC qui a contribué à la rédaction de la loi américaine de 2016 sur les sanctions et l’amélioration de la politique en Corée du Nord.

« Et l’une des meilleures sources d’argent qu’ils pourraient obtenir est celle des informaticiens. [in Laos]. Ce serait parfaitement logique.

Le 22 décembre 2017, le Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU) a adopté à l’unanimité les sanctions les plus ambitieuses jamais imposées à Pyongyang en réponse au lancement d’un missile balistique intercontinental un mois plus tôt. Conseil de sécurité Résolution 2397 le commerce entre la Corée du Nord et les États membres de l’ONU a encore été restreint. Il appelle également à la fermeture des entreprises nord-coréennes et au rapatriement de tous les travailleurs d’ici décembre 2019.

Mais le manque de conformité, notamment de la part de la Chine et de la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, a compromis leur efficacité. La Chine, principal patron de la Corée du Nord, a été accusée de violations généralisées des sanctions, notamment en employant jusqu’à 100 000 Nord-Coréens dans diverses industries. La Russie, un allié croissant de Pyongyang, est accusée de participer à des ventes d’armes et d’héberger 3 000 à 4 000 travailleurs nord-coréens, parmi lesquels des travailleurs de l’informatique et du bâtiment.

« Plus que des restaurants »

Sur le papier au moins, le gouvernement laotien a exprimé sa volonté de respecter les sanctions, déclarant en avril 2018 dans son rapport obligatoire de mise en œuvre de l’ONU qu’elle n’avait aucun lien commercial avec Pyongyang et que les autorisations pour les travailleurs nord-coréens « expireront d’ici fin 2018 et ne seront pas renouvelées ».

Mais en mars 2020, des responsables du ministère laotien des Affaires étrangères et une délégation nord-coréenne ont été photographiés en train de faire une sérénade au restaurant Paektu Hanna, alors qu’ils célébraient la signature d’un « Accord de coopération ».

Le contingent connu de travailleurs nord-coréens au Laos est faible – 100 à 200 selon un rapport de RFA fin 2022 – mais l’échec de leur rapatriement et de la fermeture des entreprises a été noté dans les rapports successifs du groupe d’experts pour le Comité des sanctions 1718 de l’ONU, qui surveille le Nord. Respect des sanctions coréennes.

Pour expliquer cela, Stanton souligne les relations étroites du pays avec Pékin. « Le Laos est frontalier avec la Chine et entretient des relations économiques et politiques très étroites avec la Chine », a-t-il déclaré. « Et la Chine n’a pas fondamentalement de problème avec la prolifération de la Corée du Nord, elle a intérêt à préserver la Corée du Nord comme monnaie d’échange. »

Le ministère laotien des Affaires étrangères n’a pas pu être contacté pour commenter.

Ce manque d’adhésion est pleinement visible à 10 minutes en voiture du Paektu Hanna, au sous-sol de l’hôtel haut de gamme Landmark Riverside Mekong.

Lorsqu’Al Jazeera a visité le restaurant chinois Yue Yuan, deux serveuses ont confirmé qu’elles venaient de Corée du Nord, alors qu’il y avait de la nourriture nord-coréenne et des produits de la Korea Mannyon Health Corporation en vente, y compris de la liqueur d’os de tigre interdite au niveau international.

Un troisième restaurant dans la capitale, Sindat BBQ – un bâtiment bas et terne avec des fenêtres teintées et des dortoirs au-dessus – était ouvert mais vide lors de deux visites, avec uniquement du personnel parlant coréen. Il était connu sous le nom de restaurant de Pyongyang jusqu’à son changement de nom en 2022 et ne fait désormais aucune référence à son pays d’origine au-delà d’un réfrigérateur rempli d’alcool nord-coréen.

Envoyant des messages en laotien à un numéro indiqué sur l’enseigne du magasin, Al Jazeera était connectée au « propriétaire » – un compte Whatsapp avec le coréen dans sa bio. Le compte coréen n’a pas répondu à plusieurs messages dans différentes langues.

À Vang Vieng, la ville des routards située à environ 130 km au nord de Vientiane, le restaurant Pyongyang a également été rebaptisé Sindat BBQ. Il n’y avait pas non plus de clients un samedi soir, le personnel parlant coréen ayant déclaré qu’il n’offrirait pas le spectacle prévu.

Pour l’observateur occasionnel, ils peuvent sembler simplement être des entreprises à bout de souffle, mais Remco Breuker, professeur d’études coréennes à l’Université de Leiden aux Pays-Bas qui a étudié le recours au travail forcé nord-coréen en Europe, a déclaré que même si le les clients se sont taris, « ces restaurants sont toujours plus que de simples restaurants ».

« [Behind an embassy], un restaurant fonctionne mieux comme port d’attache pour prendre soin des travailleurs étrangers nord-coréens. Ce sont des endroits où cacher les passeports, où garder l’argent », a-t-il déclaré à Al Jazeera. «Ces restaurants sont extrêmement importants en ce sens.»

Ces dernières années, des informaticiens nord-coréens ont été postés en Chine, en Russie et, de plus en plus, au Laos, impliqués dans des piratages, des logiciels malveillants et des vols de cryptomonnaies – dont les bénéfices ont été reversés au régime.

En 2022, le Groupe d’experts de l’ONU a documenté le cas du ressortissant nord-coréen Oh Chung Song, un résident de Dubaï qui, avec un certain nombre d’autres informaticiens nord-coréens, a dissimulé leur identité pour utiliser la plateforme Upwork pour entreprendre un travail indépendant. Lorsque leur véritable identité a été découverte en décembre 2021, ils ont fui vers le Laos, craignant une enquête des autorités des Émirats arabes unis.

En mai, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain et le ministère sud-coréen des Affaires étrangères ont sanctionné séparément six entités et sept individus responsables du déploiement d’employés informatiques nord-coréens en Chine, en Russie et au Laos à des fins de cyber-activités malveillantes. Au Laos, il s’agissait notamment de la Chinyong IT Cooperation Company et de la Tongmyong Technology Trade Company, basée au Laos, ainsi que de deux représentants dans le pays.

Le Trésor américain a estimé que chaque employé en informatique pouvait gagner « plus de 300 000 dollars par an », ce qui, selon lui, contribuait directement au financement des « programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques » de la Corée du Nord.

Stanton a déclaré que les informaticiens du Laos pirateraient probablement, voleraient des cryptomonnaies et implanteraient des logiciels malveillants, dont les bénéfices ne seraient « bons à rien » jusqu’à ce qu’ils passent par le réseau complexe de blanchiment d’argent de la Corée du Nord, « qui, à sa périphérie, implique des choses comme restaurants au Laos ».

Le mélange de restaurants nord-coréens et de cyberactivités illicites n’est pas rare. En 2019, deux groupes de réflexion américains ont déclaré que le restaurant Koryo à Hanoï était une façade pour les ventes d’informatique, notamment de logiciels de reconnaissance faciale. Le restaurant reste ouvert malgré les allégations.

Une source diplomatique connaissant bien la Corée du Nord a déclaré à Al Jazeera qu’il était « très difficile de dire » si les restaurants du Laos pourraient faire de même, mais il y avait eu une « nette augmentation de la cybercriminalité et du cybervol » grâce à leur travail depuis 2019 environ. , ce qui éclipse désormais les sources de revenus traditionnelles comme le charbon, les restaurants et les envois de fonds des travailleurs.

« Les revenus financiers issus de la cybercriminalité ont considérablement augmenté », a déclaré le diplomate, qui a requis l’anonymat en raison des sensibilités. « Il y a des indications selon lesquelles cela devient la source de revenus la plus importante pour la RPDC. »

Les cybercriminels nord-coréens sont devenus plus sophistiqués et plus étendus ces dernières années, la société américaine de blockchain Chainalysis ayant déclaré en février que les pirates informatiques liés à la Corée du Nord « avaient battu leur propre record annuel pour la plupart des crypto-monnaies volées » en 2022 avec leur récolte de 1,7 milliard de dollars.

Breuker, de l’Université de Leiden, a déclaré que cette augmentation était « directement liée » aux sanctions de l’ONU frappant ce qui était une « forme stable et lucrative de revenus étrangers » pour les travailleurs et les entreprises à l’étranger. Il a déclaré qu’il pensait qu’il était possible que les revenus générés par les travailleurs informatiques dans des pays comme la Chine, la Russie et le Laos « maintiennent le régime en vie ».

« Sans cyberattaques, nous serions dans une situation très différente avec la Corée du Nord », a-t-il déclaré. « Nous pourrions même nous trouver dans une situation où nous pourrions réellement leur parler. »

Reportage supplémentaire de Lamxay Duangchan