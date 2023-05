Peu de choses suscitent un tollé comme les photos de chasse au trophée – maintenant certains veulent changer le récit | Nouvelles du monde

En juillet 2015, le dentiste américain Walter Palmer a suscité l’indignation mondiale lorsqu’une photo a été partagée de lui debout au-dessus de Cecil le lion.

Le majestueux gros chat, qui avait 13 ans, était l’attraction touristique la plus populaire du parc national de Hwange au Zimbabwe jusqu’à ce que M. Palmer lui tire dessus avec un arc et des flèches.

C’est incontestablement l’un des exemples les plus médiatisés du tumulte inévitable lorsque des images de chasseurs souriants, posant avec des fusils devant des animaux morts, se retrouvent sur Internet.

Pour beaucoup d’entre nous, la chasse au trophée est un commerce inexcusable et une horreur qui devrait être punie – un sort que plus de 140 000 personnes ont tenté d’imposer à M. Palmer en envoyant une pétition à la Maison Blanche.

Mais ces images provocantes racontent-elles toute l’histoire ?

Jens Ulrik Hogh a chassé en Afrique plus de 40 fois et pense qu’il est temps de changer le récit.

S’adressant à Leah Boleto sur le podcast Sky News Daily, le chasseur a déclaré que s’il comprenait pourquoi de nombreux observateurs trouvaient ces photos « problématiques », elles avaient donné à la chasse elle-même une réputation injuste.

Jens Ulrik Hogh est un chasseur de trophées



« Il est très contre-intuitif de comprendre que la chasse est bénéfique pour, disons, la population de rhinocéros noirs, car le rhinocéros noir est répertorié comme étant en danger critique d’extinction », a-t-il déclaré.

« Mais en fait, les deux seuls pays au monde avec une population croissante de rhinocéros noirs sont la Namibie et l’Afrique du Sud.

« Et par coïncidence, ce sont aussi les deux pays au monde qui autorisent une chasse très limitée et très sévèrement réglementée des rhinocéros noirs. »

« Nous devrions être fiers »

Maxi Pia Louis est un leader communautaire travaillant dans la conservation en Namibie.

Elle a déclaré au Sky News Daily que la chasse aux trophées soutenait en fait leurs efforts pour protéger des espèces comme le rhinocéros noir et les éléphants.

« C’est un pilier en termes de revenus générés pour notre PIB – c’est le troisième en importance », a-t-elle déclaré.

« Ces fonds qui arrivent, ils contribuent assez fortement à une partie du travail que nous faisons pour essayer de conserver la faune dans ces zones, mais aussi en veillant à ce que les gens soient motivés pour gérer ces ressources. »

Elle pense que son pays devrait être « très fier » de son approche des chasseurs d’éléphants – il y a 24 000 éléphants aujourd’hui, contre environ 7 000 dans les années 1980.

C’est une position qui sera sans aucun doute difficile à comprendre pour beaucoup au Royaume-Uni, où une éventuelle interdiction des importations de trophées de chasse revient à la Chambre des Lords pour un débat le mois prochain.

Les éléphants sont chassés pour leurs défenses en ivoire



Il est temps de reléguer la chasse à l’histoire ?

Henry Smith, le député conservateur qui a proposé l’interdiction, a déclaré au Sky News Daily que les parties du corps d’espèces menacées ne devraient plus être importées « juste pour une sorte d’affichage malade ».

« Nous ne disons pas aux pays d’Afrique comment mener leurs efforts de conservation », a-t-il insisté. « [But] Je dirais qu’il y a très peu de preuves suggérant que les redevances des trophées de chasse reviennent aux communautés africaines.

« Si un animal est en voie de disparition et au bord de l’extinction, alors il me semble très étrange que vous tuiez cet animal pour le conserver. »

La professeure Amy Dickman, experte en faune sauvage de l’Université d’Oxford, est favorable à la position de M. Smith – la chasse au trophée peut sembler « horrible », admet-elle.

Mais la réaction à des images comme celles partagées par M. Palmer il y a près de huit ans peut faire plus de mal que de bien.

« En disant que nous devons l’interdire, ce que vous aurez très probablement, c’est que ces zones perdront de leur valeur économique, les gens les convertiront peut-être en terres agricoles, en terres cultivées, en élevage – alors les gens piégeront les lions, les empoisonneront », a-t-elle déclaré.

« Personne ne verra ces photos sur la couverture du Daily Mail, mais nous les verrons sur le terrain. Et ces décès sont horribles et bien pires en termes de conservation et de bien-être, en fait, que la plupart des décès de chasse au trophée. »

Le chasseur nordique Hogh se décrit comme un amoureux des animaux, mais aussi comme un homme qui aime la chasse.

Pour que son passe-temps reste « durable », il souhaite que les chasseurs repensent aux images qu’ils partagent en ligne.

« Nous partons à la chasse parce que nous aimons vraiment la chasse », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas qu’un chasseur sorte pour dire : ‘Je veux aider la conservation aujourd’hui.’

« Mais bien sûr, nous ne le ferions pas à moins que la conservation ne fonctionne parce que nous avons besoin que notre chasse soit durable, ce qui signifie que nous pouvons faire la même chose l’année prochaine. Nos enfants pourront faire de même à l’avenir. »