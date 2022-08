Peu de changement au milieu de la baisse des prix de l’essence et de la baisse des ventes d’automobiles

L’activité de vente au détail est restée stable en juillet, la baisse des prix du carburant ayant freiné les ventes des stations-service et les consommateurs se sont davantage tournés vers les achats en ligne, a rapporté mercredi le Bureau du recensement.

Bien que les ventes au détail anticipées soient demeurées inchangées, les recettes totales excluant les automobiles ont augmenté de 0,4 %. Les économistes interrogés par Dow Jones recherchaient une augmentation de 0,1% du chiffre d’affaires et un total plat hors automobiles. Le gain de juin a été révisé à la baisse à 0,8 % contre 1 %.

Les ventes au détail et de produits alimentaires, à l’exclusion de l’essence et des automobiles, ont augmenté de 0,7 % par rapport au mois précédent.

Les chiffres sont corrigés des variations saisonnières, mais pas de l’inflation, et surviennent au cours d’un mois où l’indice des prix à la consommation était également stable.

Une chute des prix du carburant par rapport à leurs sommets nominaux records a fait chuter les ventes à la pompe, les recettes des stations-service ayant diminué de 1,8 %. Les ventes des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces automobiles ont également chuté de façon marquée, en baisse de 1,6 %.

Les prix de l’essence avaient éclipsé 5 $ le gallon dans de nombreux endroits au début de l’été, mais ont chuté jusqu’en juillet et étaient plus récemment à 3,94 $ le gallon pour le sans plomb ordinaire, selon AAA.

“Les gens semblent avoir utilisé une partie des économies réalisées grâce à la baisse des prix de l’essence pour dépenser davantage sur d’autres articles, à la fois en termes nominaux et – très probablement – en termes réels”, a écrit Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics. “Les ventes d’automobiles ont été sévèrement limitées par la pénurie de puces, donc la demande refoulée est probablement importante. Les autres perdants de juillet étaient les grands magasins et les détaillants de vêtements, mais tous ces composants sont bruyants et sujets à des révisions.”

Ces reculs des ventes d’essence et d’automobiles ont été compensés par une augmentation de 2,7 % des ventes en ligne et un gain de 1,5 % dans les magasins divers.

Les consommateurs se sont battus pour suivre un environnement inflationniste qui a vu les prix augmenter globalement de 8,5 % par rapport à il y a un an, près du niveau le plus élevé en 40 ans. Les hausses de prix ont été particulièrement pernicieuses dans la catégorie alimentation et énergie ; même avec la baisse des prix de l’énergie en juillet, les recettes des stations-service ont grimpé de 39,9 % par rapport à il y a un an.

Le mois de juillet a offert un certain répit aux pressions inflationnistes, et la baisse des prix du carburant a notamment permis aux consommateurs de dépenser ailleurs.

Cependant, les ventes de produits alimentaires n’ont augmenté que de 0,2 %, alors même que l’indice des prix des aliments mesuré par le Bureau of Labor Statistics a augmenté de 1,1 % pour le mois. Les ventes des bars et restaurants ont également connu des difficultés, n’augmentant que de 0,1 %.

Certains détaillants ont également connu des difficultés dans l’environnement actuel.

Target a déclaré mercredi que ses bénéfices avaient chuté de près de 90% par rapport à il y a un an, car il avait dû baisser les prix des stocks indésirables.

La Réserve fédérale a utilisé des augmentations de taux d’intérêt pour contenir l’inflation. La banque centrale a décrété des hausses consécutives de 0,75 point de pourcentage en juin et juillet et devrait maintenir les taux mobiles plus élevés jusqu’à ce que l’inflation revienne à l’objectif de 2 % de la Fed.

Correction : Target a déclaré mercredi que ses bénéfices avaient chuté de près de 90 % par rapport à il y a un an. Une version antérieure déformait la métrique.