« Peu de chances » que la Chine accepte des pourparlers au plus haut niveau avec les États-Unis – Financial Times

Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu fait l’objet de sanctions liées à la Russie depuis 2018

Il est très peu probable que le nouveau ministre chinois de la Défense rencontre son homologue américain à Singapour le mois prochain en raison des sanctions que Washington lui a imposées pour son implication présumée dans le transfert d’armes avancées russes, a rapporté jeudi le Financial Times.

Selon le journal britannique, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin cherche à s’entretenir avec Li Shangfu, qui a pris ses fonctions en mars, lors du forum sur la sécurité Shangri-La Dialogue en juin. Cependant, la Chine aurait dit aux États-Unis que « il y a peu de chance » qu’une telle réunion ait lieu.

L’engagement diplomatique serait entravé par les sanctions que les États-Unis ont imposées au ministre en 2018, alors qu’il occupait le poste de directeur du département de développement des équipements. Le département d’État a affirmé que Li était impliqué dans le transfert d’avions de combat Su-35 et de matériel lié aux systèmes de défense aérienne S-400 de la Russie vers la Chine.

Selon des sources du Financial Times, alors que Washington notait que les restrictions n’empêcheraient pas les chefs de la défense de se réunir dans un pays tiers, « ce serait presque impossible » que la Chine accepte de tels pourparlers pendant que les sanctions restent en place. Dans le même temps, Washington serait réticent à lever ces mesures.

En avril, le Pentagone a déclaré que la Chine avait refusé de dialoguer avec Austin et le président américain des chefs d’état-major interarmées Mark Milley. Un mois plus tôt, le ministère avait affirmé que les hauts responsables américains et chinois de la défense ne s’étaient pas parlé depuis novembre.

La rupture des communications entre les deux puissances découle d’un certain nombre de questions brûlantes dans les relations bilatérales, notamment la décision américaine d’abattre un ballon espion chinois présumé au-dessus de l’Amérique début février. La Chine a insisté sur le fait que l’objet était un « dirigeable civil » qui se sont égarés dans l’espace aérien américain en raison de circonstances de force majeure.

Un autre point de discorde porte sur l’impasse sino-américaine à propos de Taïwan. La Chine considère l’île séparatiste comme un territoire chinois souverain. Bien que Washington n’entretienne pas de relations diplomatiques officielles avec Taipei, il a fourni au gouvernement local des armes défensives. Les tensions ont également été alimentées par la visite de l’ancienne présidente américaine Nancy Pelosi à Taïwan l’été dernier, que Pékin a considérée comme une violation de la politique « Une seule Chine ».