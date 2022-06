Peu de chances de reprendre les retraits jeudi

L’échange de crypto-monnaie en difficulté CoinFlex ne sera probablement pas en mesure de permettre aux clients de retirer de l’argent à nouveau jeudi comme prévu initialement, a déclaré mercredi le PDG Mark Lamb.

“Nous aurons besoin de plus de temps. Et il est peu probable que les retraits soient réactivés demain”, a déclaré Lamb à CNBC.

Cependant, CoinFlex est en pourparlers avec plusieurs grands fonds intéressés par le rachat des 47 millions de dollars de dette prétendument dus par l’investisseur Roger Ver, a ajouté Lamb.

CoinFlex est la dernière victime de la chute des prix de la crypto-monnaie qui a vu des milliards de dollars effacés du marché au cours du dernier “hiver crypto”. Le bitcoin a perdu plus de 50 % de sa valeur cette année et est en retrait d’environ 70 % par rapport à son sommet historique de novembre dernier, tandis que l’éther est en baisse de 70 % cette année et de plus de 75 % par rapport à son sommet.

L’échange de crypto-monnaie a suspendu les retraits pour les clients la semaine dernière en invoquant des “conditions de marché extrêmes”, et a déclaré qu’un investisseur individuel lui devait environ 47 millions de dollars. Initialement, CoinFlex n’a pas nommé le client, mais mardi, Lamb a affirmé que l’investisseur était Roger Ver, qui a été surnommé “Bitcoin Jesus” pour ses opinions évangéliques sur la crypto-monnaie aux débuts de l’industrie.

Ver a nié qu’il devait l’argent à CoinFlex. Ver n’était pas immédiatement disponible pour commenter cette histoire lorsqu’il a été contacté par CNBC.