Peu de bombes attendues alors que Biden ordonne la publication des archives de l’assassinat de JFK | Nouvelles américaines

Il est peu probable que la publication de milliers de documents relatifs à l’assassinat de John F Kennedy donne des révélations majeures sur l’assassinat du président américain en 1963.

Les archives nationales américaines ont publié 13 173 documents liés au meurtre après que le président Joe Biden a publié un décret l’autorisant, tout en gardant secrets des centaines d’autres documents sensibles jusqu’à un an.

Les dossiers ne devraient pas inclure de nouvelles bombes ni modifier la conclusion de la Commission Warren dirigée par le juge en chef Earl Warren selon laquelle le tueur Lee Harvey Oswald, un ancien militant de la Marine et communiste qui avait vécu en Union soviétique, avait agi seul.

Kennedy a été tué par balle alors qu’il participait à un cortège à travers Dallas le 22 novembre à l’âge de 46 ans.

Des milliers de livres, d’articles, d’émissions de télévision et de films ont exploré l’idée que l’assassinat du président était le résultat d’un complot élaboré, impliquant des organismes tels que la Central Intelligence Agency (CIA), la mafia, les Russes ou même son vice-président Lyndon B. Johnson.

Personne n’a jamais produit de preuve concluante qu’Oswald – qui a été mortellement abattu par le propriétaire de la discothèque Jack Ruby deux jours après avoir tué Kennedy – a travaillé avec quelqu’un d’autre, bien qu’il ait eu une vie après la mort considérable en tant que théorie du complot au cours des 59 années écoulées depuis les assassinats. .

De nombreux documents publiés jeudi appartenaient à la CIA, dont plusieurs portant sur les mouvements d’Oswald et ses contacts.

Le gouvernement américain a ouvert un dossier sur Oswald en décembre 1960, près de trois ans avant le meurtre de Kennedy et après sa défection ratée vers l’Union soviétique en 1959.

Image:

Une copie d’une lettre envoyée par Lee Harvey Oswald envoyée aux dirigeants de l’Union soviétique demandant l’asile politique précédemment publiée par les Archives nationales



Un document de décembre 1963 décrit comment des responsables de la CIA à Mexico “ont intercepté un appel téléphonique” qu’Oswald a passé en octobre de cette ville à l’ambassade soviétique là-bas “en utilisant son propre nom” et en parlant “un russe cassé”.

Oswald espérait traverser Cuba pour se rendre en Russie et cherchait un visa, selon des documents.

Il y avait des inquiétudes initiales que Ruby, le tueur d’Oswald, aurait pu avoir un lien avec Oswald.

Mais une note récemment publiée en septembre 1964 à la commission présidentielle chargée d’enquêter sur l’assassinat a déclaré que “la Central Intelligence Agency n’a aucune indication que Ruby et Lee Harvey Oswald se soient jamais connus, aient été associés ou auraient pu être liés de quelque manière que ce soit”.

Il a fallu de nombreuses années pour que les dossiers voient le jour. Le Congrès a ordonné en 1992 que tous les dossiers scellés restants relatifs à l’enquête sur la mort de Kennedy soient entièrement ouverts au public d’ici 2017, à l’exception de ceux que le président a autorisés à retenir davantage.

En 2017, Donald Trump a publié une cache d’enregistrements, mais a décidé de publier les documents restants au fur et à mesure. Les fichiers JFK restants étaient initialement censés avoir été publiés en octobre 2021.

Biden a reporté cette publication prévue, invoquant des retards causés par la pandémie de COVID-19, et a annoncé qu’ils seraient plutôt divulgués en deux lots : un en décembre 2021 et un autre d’ici le 15 décembre 2022, après avoir subi un examen intensif d’un an.

Avec la publication de jeudi, 95% des documents de la collection des dossiers d’assassinat de JFK de la CIA auront été publiés dans leur intégralité.