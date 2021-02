Peu d’anciens jeux Xbox sont désormais jouables à des fréquences d’images plus élevées sur la série X

Microsoft avait déclaré l’année dernière que ses consoles Xbox Series X et Xbox Series S de nouvelle génération seraient capables de jouer à certains jeux plus anciens à des fréquences d’images plus élevées. À partir d’aujourd’hui, la société déploie la fonctionnalité, appelée « FPS Boost » pour certains titres Xbox One, notamment Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4, Watch Dogs 2 et New Super Lucky’s Tale. La nouvelle fonction « FPS Boost » permet d’ajouter automatiquement du HDR aux anciens titres.

La plupart des titres qui bénéficient de la fonction FPS Boost dans le premier lot obtiennent leurs fréquences d’images améliorées de 30FPS à 60FPS, à l’exception de New Super Lucky’s Tale, qui prend en charge 120FPS à la fois sur la Xbox Series S et la Xbox Series X. Microsoft également a déclaré que cela donnerait aux utilisateurs plus de contrôle sur l’activation de FPS Boost et Auto HDR plus tard ce printemps sous les options « Gérer le jeu » pour chaque titre. De plus, il y aura également un badge FPS Boost qui apparaîtra lorsque vous appuyez sur le bouton Xbox pendant la lecture d’un titre pris en charge, afin de vous faire savoir si le titre prend en charge FPS Boost.

Il n’y a aucune précision sur la fréquence à laquelle Microsoft annoncera de nouveaux titres FPS Boost. La société a déclaré qu’elle passait par une période de test pour s’assurer que les jeux fonctionnent correctement à une fréquence d’images plus élevée. « Alors que nous testions des titres rétrocompatibles, nous avons découvert qu’avec le bond massif des performances de traitement permis par la Xbox Series X et la Series S, les jeux pouvaient terminer leur traitement beaucoup plus rapidement et le système serait inactif en attendant sa prochaine image », Jason Ronald, directeur de la gestion du programme Xbox Series, a déclaré à Engadget dans un e-mail.