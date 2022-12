Peu d’Américains comprennent l’impact de l’alcool sur le risque de cancer : enquête

L’alcool a contribué en moyenne à plus de 75 000 cas de cancer et à près de 19 000 décès par cancer chaque année entre 2013 et 2016, selon l’American Association for Cancer Research (AACR).

“L’alcool est l’un des principaux facteurs de risque modifiables du cancer aux États-Unis et des recherches antérieures ont montré que la plupart des Américains ne le savent pas”, a déclaré Seidenberg dans un communiqué de presse de l’AACR.

Toutes les boissons contenant de l’éthanol augmentent le risque de cancer, y compris le vin, la bière et les spiritueux. La consommation d’alcool a été liée aux cancers du sein, de la bouche et du côlon.

Les interventions visant à éduquer le public pourraient inclure des campagnes médiatiques de masse, des étiquettes de mise en garde contre le cancer et des communications patient-fournisseur, ont déclaré les auteurs. Des messages personnalisés pourraient aider à accroître la pertinence des messages, a noté Klein.

“Éduquer le public sur la façon dont l’alcool augmente le risque de cancer permettra non seulement aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées, mais peut également prévenir et réduire la consommation excessive d’alcool, ainsi que la morbidité et la mortalité par cancer”, a déclaré Klein.

Les limites potentielles de l’étude comprennent la structure inconditionnelle de certaines questions d’enquête, ont déclaré les auteurs. Certaines données ont également été recueillies pendant la pandémie, lorsque de nombreux Américains ont déclaré avoir bu plus que d’habitude.