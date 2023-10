Peu d’Américains affirment que les conservateurs peuvent s’exprimer librement sur les campus universitaires, selon un sondage AP-NORC/UChicago

WASHINGTON (AP) — Les Américains considèrent les campus universitaires comme beaucoup plus favorables aux libéraux qu’aux conservateurs en matière de liberté d’expression, les adultes de tout le spectre politique voyant moins de tolérance envers ceux de droite, selon un nouveau sondage.

Dans l’ensemble, 47 % des adultes affirment que les libéraux ont « beaucoup » de liberté pour exprimer leurs opinions sur les campus universitaires, tandis que seulement 20 % disent la même chose des conservateurs, selon un sondage de l’Université de Chicago et de l’Associated Press-NORC Center for Public. Recherche sur les affaires.

Les républicains perçoivent un préjugé plus fort sur les campus contre les conservateurs, mais les démocrates voient également une différence : environ 4 démocrates sur 10 affirment que les libéraux peuvent exprimer librement leurs opinions sur les campus, tandis qu’environ 3 démocrates sur 10 affirment que les conservateurs peuvent le faire.

« Si vous êtes républicain ou républicain maigre, vous avez totalement tort, ils vous ferment », a déclaré Rhonda Baker, 60 ans, de Goldsboro, en Caroline du Nord, qui a voté pour l’ancien président Donald Trump et a un fils à l’université. « S’ils organisent un rassemblement, c’est : ‘Le MAGA arrive.’ C’est : ‘Le KKK arrive.’

Des débats sur les droits du premier amendement ont parfois éclaté sur les campus universitaires ces dernières années, avec des conflits surgissant à propos d’orateurs invités qui expriment des opinions polarisantes, souvent issues de la droite politique.

L’Université de Stanford est devenue un point chaud cette année lorsque des étudiants ont critiqué un juge conservateur invité à prendre la parole. Plus récemment, un professeur conservateur de l’Université de Princeton s’est retrouvé noyé alors qu’il discutait de la liberté d’expression au Washington College, une petite école du Maryland.

Dans le même temps, les législateurs républicains de dizaines d’États ont proposé des projets de loi visant à empêcher les collèges publics d’enseigner des matières considérées comme source de discorde ou libérales. Seulement 30 % des Américains estiment que les États devraient pouvoir restreindre ce que les professeurs des universités d’État enseignent, selon le sondage, même si le soutien est plus élevé parmi les Républicains.

Dans l’ensemble, les républicains voient clairement une double norme sur les campus universitaires. Seulement 9 % ont déclaré que les conservateurs pouvaient exprimer leur opinion, tandis que 58 % ont déclaré que les libéraux avaient cette liberté, selon le sondage. Ils étaient également légèrement moins susceptibles que l’ensemble des Américains de considérer les campus comme des lieux respectueux et inclusifs pour les conservateurs.

Chris Gauvin, un républicain qui a réalisé des travaux de construction sur des campus, estime que les voix conservatrices sont étouffées. Alors qu’il travaillait à l’Université de Yale, il a été un jour arrêté par des militants pro-LGBTQ+ qui lui ont demandé son avis, a-t-il déclaré.

« Ils m’ont demandé comment je me sentais, alors j’ai pensé que je leur dirais. J’ai parlé sur un ton normal, je n’ai pas été excité ni bouleversé », a déclaré Gauvin, 58 ans, de Manchester, Connecticut. « Mais cela s’est déroulé avec 18 à 20 personnes qui étaient soudainement très irritées et agitées. Ça a juste explosé.

Il tire une leçon de cette expérience : « J’ai appris à y être très calme. »

Les républicains du Congrès ont tiré la sonnette d’alarme, avec un récent rapport de la Chambre des représentants mettant en garde contre « la dégradation généralisée et de longue date des droits du premier amendement » dans les universités américaines. Certains membres du Parti républicain ont réclamé une législation fédérale exigeant que les collèges protègent la liberté d’expression et punissent ceux qui portent atteinte aux droits d’autrui.

Nicholas Fleisher, qui préside un comité sur la liberté académique pour l’Association américaine des professeurs d’université, a déclaré que la perception du public est faussée par les rares cas où les manifestants vont trop loin.

« La réalité est que tout le monde a la liberté d’expression sur les campus universitaires », a déclaré Fleisher, professeur de linguistique à l’Université du Wisconsin à Milwaukee. « Dans les conversations en classe, les gens sont libres d’exprimer ce qu’ils pensent. Et ils le font.

Les responsables de PEN America, un groupe de défense de la liberté d’expression, affirment que la plupart des étudiants sont favorables à la diversité des opinions. Mais à mesure que la nation est devenue plus divisée politiquement, les campus universitaires aussi, a déclaré Kristen Shahverdian, directrice principale de l’éducation au PEN.

« Il y a cette polarisation qui ne cesse de croître et de se développer à travers notre pays, et les collèges et universités font partie de cet écosystème », a-t-elle déclaré.

Morgan Ashford, démocrate participant à un programme d’études supérieures en ligne à l’Université de Troy en Alabama, a déclaré qu’elle pensait que les gens pouvaient s’exprimer librement sur le campus, indépendamment de la politique ou de la couleur de la peau. Elle constate néanmoins un manque de tolérance envers la communauté LGBTQ+ dans son État républicain, où le gouverneur a adopté une législation anti-LGBTQ.

« Je pense qu’il doit y avoir des lignes directrices » concernant les discours de haine, a déclaré Ashford. « Parce que certaines personnes peuvent aller trop loin. »

Lorsqu’il s’agit d’orateurs protestataires, la plupart des Américains estiment que celles-ci devraient être pacifiques. Environ 8 personnes sur 10 déclarent qu’il est acceptable de s’engager dans une manifestation pacifique et non perturbatrice lors d’un événement sur le campus, tandis que seulement 15 % déclarent qu’il est acceptable d’empêcher un orateur de communiquer avec le public, selon le sondage.

« S’ils ne l’aiment pas, ils peuvent se lever et partir », a déclaré Linda Woodward, 71 ans, démocrate de Hot Springs Village, Arkansas.

Mike Darlington, un évaluateur immobilier qui vote républicain, a déclaré que noyer les orateurs viole les vertus d’une société libre.

« Cela me semble une attitude très, très égoïste qui amène les étudiants à penser : ‘Si vous ne pensez pas comme moi, alors vos pensées sont inacceptables' », a déclaré Darlington, 58 ans, du comté de Chesterfield, en Virginie.

La manifestation à Stanford était l’un des six discours sur les campus américains qui se sont soldés par des perturbations significatives cette année, avec 11 autres l’année dernière, selon une base de données de la Foundation for Individual Rights and Expression, un groupe de défense de la liberté d’expression.

Ces cas, bien que troublants, sont l’un des symptômes d’un problème plus vaste, a déclaré Ilya Shapiro, un juriste conservateur qui a été critiqué lors d’un discours l’année dernière à la faculté de droit de l’Université de Californie. Il dit que les collèges se sont éloignés de l’idéal classique du monde universitaire en tant que lieu de libre enquête.

Un problème encore plus grave que le fait que les orateurs soient perturbés par les manifestants est que « les étudiants et les professeurs ont le sentiment de ne pas pouvoir exprimer ouvertement leurs opinions. Ils ne peuvent même pas discuter de certains sujets », a déclaré Shapiro, directeur des études constitutionnelles au groupe de réflexion du Manhattan Institute.

Environ trois Américains sur cinq (62 %) déclarent que l’un des objectifs majeurs de l’enseignement supérieur est de soutenir le libre échange et le débat d’idées et de valeurs différentes. Un nombre encore plus élevé d’adultes américains déclarent que l’objectif principal de l’université est d’enseigner aux étudiants des compétences spécifiques (82 %), de faire progresser leurs connaissances et leurs idées (78 %) ou d’apprendre aux étudiants à faire preuve d’esprit critique (76 %). En outre, 66 % ont déclaré qu’un objectif majeur était de créer un environnement d’apprentissage respectueux et inclusif.

« Je pense que cela devrait uniquement vous préparer à entrer sur le marché du travail », a déclaré Gene VanZandt, 40 ans, un républicain qui travaille dans la construction navale à Hampton, en Virginie. « Je pense que nos collèges se sont trop éloignés de leur fonction. .»

Le sondage révèle que la majorité des Américains pensent que les étudiants et les professeurs, respectivement, ne devraient pas être autorisés à exprimer des opinions racistes, sexistes ou anti-LGBTQ sur le campus, avec un peu plus de républicains que de démocrates affirmant que ces types d’opinions devraient être autorisés. Les étudiants exprimant ces opinions étaient légèrement plus tolérants que les professeurs.

Environ 4 étudiants sur 10 ont déclaré que les étudiants devraient être autorisés à inviter des conférenciers accusés d’avoir utilisé un discours offensant, et 55 % ont déclaré qu’ils ne devraient pas le faire. Il y a eu une division similaire lorsqu’on a demandé si les professeurs devraient être autorisés à inviter ces conférenciers.

Darlington estime que les étudiants et les professeurs devraient pouvoir discuter de sujets controversés, mais il y a des limites.

« Des trucs exagérés, ouvertement racistes et haineux – non. Vous ne devriez pas être autorisé à faire cela librement », a-t-il déclaré.

___

Le sondage a été mené auprès de 1 095 adultes du 7 au 11 septembre 2023, à l’aide d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4 points de pourcentage.

___

Gecker a rapporté de San Francisco.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.