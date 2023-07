Peu d’aide pour le remboursement fédéral des aliments : Banque alimentaire du centre de l’Okanagan

La Central Okanagan Food Bank (COFB) craint que la remise fédérale sur les produits d’épicerie ne fasse peu pour réduire la contrainte financière chronique à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées.

« Bien que nous saluons cette action mineure du gouvernement, nous aimerions voir davantage d’efforts pour résoudre de manière adéquate

l’insécurité dans son intégralité », a déclaré Trina Speiser, directrice des revenus et du développement.

Au cours de l’année écoulée, l’inflation a entraîné une situation économique volatile sans fin en vue pour ceux qui sont le plus touchés, lit un communiqué du CFOB.

L’agence note que le nombre de personnes ayant besoin d’une aide alimentaire a considérablement augmenté tout au long de l’année.

« En tant qu’agence qui se consacre à aider ceux qui doivent prendre des décisions difficiles entre la nourriture et d’autres articles essentiels, nous craignons que ces paiements uniques ne contribuent guère à résoudre les prix élevés des épiceries qui persistent », ajoute Speiser.

Cette année, il y a eu une augmentation de 30 pour cent des visites au COFB par rapport à l’année dernière.

« Le nombre de clients servis au COFB continue de battre des records avec plus de 7 000 personnes servies au cours des mois de mars et mai dans les communautés de Kelowna et de West Kelowna. »

Le COFB déclare partager les mêmes sentiments que les autres banques alimentaires du pays – des solutions à long terme sont nécessaires pour trouver des logements abordables et réduire le coût des aliments.

Plus d’informations sur le site du COFB.

