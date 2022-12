Peu d’accidents sur les routes du comté de Kane jeudi après-midi alors que la neige, le vent et les températures glaciales arrivent – Shaw Local

Comme prévu, la neige a commencé à tomber vers 9 heures du matin jeudi dans le comté de Kane, alors qu’une énorme tempête hivernale commençait à se propager dans le nord de l’Illinois. La neige devrait tomber dans la nuit de jeudi, suivie de températures glaciales et de vents violents tout au long de vendredi.

Des conditions de blizzard sont attendues en raison de la poudrerie, ainsi que de refroidissements éoliens dangereusement froids aussi bas que 30 à 40 sous zéro.

La neige tombe sur Randall Road à St. Charles le jeudi 22 décembre 2022. (Sandy Bresner)

Le sous-shérif du comté de Kane, Amy Johnson, a déclaré qu’à partir de jeudi midi, le bureau du shérif n’avait répondu qu’à “seulement une poignée d’accidents”.

“Alors que le temps continue, nous verrons l’augmentation des accidents”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. «Nous avons le Bureau de la gestion des urgences qui parcourt certaines routes de l’arrière-comté pour un rapport toutes les heures. Jusqu’à présent, les conditions sont lisses, mais seulement une poignée d’appels d’accident. Nous publions également des mises à jour sur les conditions routières sur nos réseaux sociaux.

Les chasse-neige circulent sur Randall Road près de Batavia le jeudi 22 décembre 2022. (Sandy Bresner)

À 13h30 jeudi, aucun accident n’a été signalé à Elburn, a déclaré le chef de la police Nick Sikora, et il “espère que cela restera ainsi”.

“Les routes gèleront rapidement avec un gel rapide, et lorsque la température chutera ce soir, le sel sur les routes deviendra inefficace”, a-t-il déclaré. « Restez à la maison si possible et restez au chaud. En ce moment, la neige souffle de côté et les vents se sont levés. Travaux publics fait ce qu’il peut pour suivre le rythme, mais c’est difficile avec le vent qui souffle alors que la neige persiste.

C’est une situation similaire à Sugar Grove, qui a eu son premier accident vers 16 heures. Le chef de la police, Pat Rollins, a déclaré qu’un accident n’était “pas inhabituel”.

“Je touche du bois, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas beaucoup de véhicules handicapés ou de glissades”, a-t-il déclaré. « Nos routes sont encore ouvertes, mais la neige souffle dessus. Nos équipes de route ont suivi, heureusement. Je pense que la plupart des gens ont tenu compte des avertissements et conduisent plus prudemment.

Un jogger court le long de la rue Prairie à Saint-Charles au début d’une tempête de neige le jeudi 22 décembre 2022. (Sandy Bresner)

Genève n’a eu que deux accidents, tous deux juste avant 16 heures. Le sergent de police genevois George Carbray a déclaré que deux accidents par jour est “moyen” pour son département.

“Parfois, lorsque le temps est mauvais, les gens font plus attention et conduisent plus prudemment, et c’est ce qui se passe jusqu’à présent”, a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, tout se passe bien, mais ça commence à devenir plus glissant à mesure qu’il fait plus froid. Certains de nos ponts sont mauvais, car ils gèlent en premier. Nos gars sont en train de labourer et de saler, mais parfois c’est difficile de suivre.