Pettersson remporte l’OT alors que les Canucks se rallient pour une victoire sauvage de 7-6 contre les Canadiens

Elias Pettersson a marqué 13 secondes en prolongation et les Canucks de Vancouver ont remporté une victoire de 7-6 contre les Canadiens de Montréal en visite lundi

Le Tricolore (12-11-2) a pris une avance de 4-0 au premier entracte, mais les Canucks (11-12-3) ont riposté avec cinq buts sans riposte en deuxième et troisième périodes.

Ilya Mikheyev de Vancouver a marqué deux buts en temps réglementaire, tandis qu’Andrei Kuzmenko a obtenu un but et une aide. Conor Garland, Bo Horvat et Jack Studnicka ont également marqué pour l’équipe locale et Pettersson a décroché une paire de passes décisives.

Nick Suzuki a inscrit un but et une aide pour les Canadiens en temps réglementaire, tandis que Cole Caufield, Sean Monahan, Michael Pizzetta, Christian Dvorak et Josh Anderson ont également trouvé le fond du filet. Jordan Harris a enregistré deux passes décisives.

Le partant des Canucks Spencer Martin a eu du mal devant le filet, arrêtant 5 tirs sur 9 avant de décrocher le crochet tard en première période. Il a été remplacé par Collin Delia qui a stoppé 14 tirs. Sam Montembault a réalisé 25 arrêts pour le Tricolore.

Le résultat a couronné un homestand de quatre matchs qui a vu les Canucks aller 2-2-0 avec des victoires consécutives en prolongation.

Pettersson a rapidement terminé le cadre supplémentaire, envoyant un tir fulgurant dans les jambières de Montembault pour son 12e but de la saison.

Kuzmenko a forcé les prolongations avec un pourboire de porte dérobée à 18:35 dans le troisième. JT Miller a mis la rondelle sur le bâton de la recrue russe et a récolté sa 300e aide dans la LNH sur le jeu.

Montréal a repris les devants avec trois minutes à jouer lorsque le tir d’Anderson a dévié de la surface de Delia. Le rebond a rebondi sur le patin du défenseur de Vancouver Quinn Hughes et dans le filet.

Dvorak a égalisé le score 15:23 dans le troisième, redirigeant dans une passe d’Evgenii Dadanov du haut du pli pour égaliser le match.

Studnicka a donné à Vancouver une avance de 5-4 à 8:49 du troisième. Il a capté la tentative de dégagement de Montembault derrière le filet des Canadiens et a envoyé un tir en haut et sous la barre transversale avant que le gardien n’ait la chance de se faire reculer dans son pli.

Mikheyev a égalisé le score à 5:45 du troisième tiers lorsque Pettersson a tranché une passe à travers l’enclave à Mikheyev et il a décoché un tir à angle vif devant Montembault pour son deuxième but du match.

Les Canucks ont marqué un troisième but sans riposte une minute et 43 secondes plus tôt lorsque Horvat a frappé dans un rebond pour son 20e but de la saison.

Mikheyev a réduit le déficit de Vancouver à 4-2 avant la fin de la seconde. Posté sous la ligne des buts, Pettersson a envoyé une rondelle à l’ailier russe, qui l’a insérée pour sa septième de la saison.

Garland a inscrit l’équipe locale sur le plateau à 16:44 du début de la période après que le Montréalais Arber Xhekaj soit tombé en zone offensive. Resté seul devant le filet, Garland a mis un coup de poignet au-dessus de la jambière gauche de Montembault.

La frappe a mis fin à une sécheresse de 17 matchs sans but pour l’ailier des Canucks.

Vancouver a contrôlé le jeu au début du match de lundi, devançant les visiteurs 8-0 après cinq minutes de jeu.

Mais ce sont les Canadiens qui ont fait en sorte que les tirs comptent, explosant avec quatre buts dans la première période.

Caufield a été le premier sur le tableau, décochant un tir frappé du bas du cercle de mise au jeu devant Martin pour son 14e but de la saison à 7:49 du premier.

Moins de cinq minutes plus tard, Suzuki a doublé l’avance quelques instants après que le Tricolore ait tué un penalty. Le centre rapide a battu Quinn Hughes jusqu’à la rondelle et a poussé le défenseur de Vancouver profondément dans le territoire des Canucks où il a décoché un tir du poignet qui a attrapé la jambière tendue de Martin alors qu’il se dirigeait vers le filet.

Montréal a pris une avance de 3-0 lorsque Monahan a fait basculer la passe de Suzuki du haut de l’enclave à 14:57 du début de la période et Pezzetta a inscrit son premier de la saison 80 secondes plus tard, envoyant un tir du revers devant Martin après avoir volé la rondelle à Tyler de Vancouver. Myers dans la fente.

Les Canucks ont retiré Martin après le but de 4-0. Delia est venu en relève, faisant sa première apparition pour Vancouver.

RAYURES SUZUKI

Suzuki a prolongé sa séquence de points à trois matchs, avec deux buts et deux passes tout au long de la séquence. Le capitaine des Canadiens mène son équipe au chapitre des points avec 28 points (14 buts, 14 passes) cette saison.

SUIVANT

Les Canadiens ont conclu un swing de quatre matchs sur la route contre le Kraken à Seattle mercredi. Les Canucks affrontent les Sharks à San Jose le même soir.

Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

