Pettersson remporte le vainqueur de l’OT pour un 2e match consécutif alors que les Canucks devancent les Sharks de San Jose 6-5

Elias Pettersson a marqué lors d’une échappée à 4:25 de la prolongation, donnant aux Canucks de Vancouver une victoire de 6-5 sur les Sharks de San Jose mercredi soir.

Dakota Joshua a marqué deux fois pour les Canucks et Nils Hoglander, Ilya Mikheyev et Andrei Kuzmenko ont ajouté des buts. Spencer Martin a effectué 34 arrêts.

Nick Bonino a marqué son 150e but en carrière 18 secondes après le début du match pour San Jose. Timo Meier, Logan Couture, Jonah Gadjovich et Kevin Lebanc ont également marqué pour les Sharks. Eetu Makiniemi a fait ses débuts dans la LNH et a réussi sept arrêts en relève de Kaapo Kahkonen, qui a commencé et effectué 15 arrêts avant d’être retiré après la deuxième période.

Lebanc a marqué son sixième but de la saison à 11:28 de la troisième période pour donner une avance de 5-4 aux Sharks. Kuzmenko a marqué son 13e de la saison en supériorité numérique un peu plus de cinq minutes plus tard pour égaliser le match et préparer la prolongation.

Canucks : Accueillez le Wild du Minnesota samedi.

Requins : visitez les canards d’Anaheim jeudi.

Max Miller, L’Associated Press

