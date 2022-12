Pettersson remporte la fusillade et en marque 2 autres alors que les Canucks battent Kraken 6-5

Elias Pettersson a marqué le but vainqueur, ainsi que deux buts en temps réglementaire alors que les Canucks de Vancouver ont battu le Kraken de Seattle 6-5 en fusillade jeudi soir pour mettre fin à une séquence de trois défaites à domicile.

Pettersson a forcé la prolongation avec son deuxième but de la soirée avec 1:20 à faire en troisième période et le gardien Spencer Martin sur le banc pour un attaquant supplémentaire. Pettersson, qui a également récolté trois passes, a réussi un tir puissant du haut du cercle de mise au jeu.

Les Canucks ont obtenu un avantage numérique avec une minute à faire dans la prolongation à trois contre trois après que Jordan Eberle de Seattle ait été appelé pour avoir tenu mais n’a pas pu marquer.

Les Canucks ont effacé trois déficits de deux buts pour la victoire.

Pettersson, Brock Boeser et le défenseur Quinn Hughes ont tous touché un poteau en prolongation.

Daniel Sprong a marqué deux fois pour Seattle. Jared McCann, Oliver Bjorkstrand et Alex Wennberg ont également marqué pour le Kraken (18-10-4), qui a vu une séquence de deux victoires consécutives se terminer.

Andrei Kuzmenko a inscrit un but et deux passes pour les Canucks (14-15-3). Lane Pederson a marqué son premier but à son troisième match dans la LNH et a ajouté une passe. Boeser a également marqué lors d’un avantage numérique pour Vancouver, qui a battu le Kraken les six fois où ils ont joué.

Les Canucks ont perdu sept de leurs huit derniers matchs au Rogers Arena.

Martin a stoppé 31 tirs pour Vancouver.

Le gardien de but de Seattle, Martin Jones, a effectué 32 arrêts.

Tirant de l’arrière 4-2 avant la troisième période, les Canucks ont refusé d’abandonner. Kuzmenko a réduit l’avance à un à 5:13, marquant le rebond d’un tir de Pederson.

Sprong a marqué son deuxième but de la soirée un peu plus d’une minute plus tard, renversant une passe de Brandon Tanev.

Boeser a ramené Vancouver à moins d’un point, redirigeant un tir de Pettersson devant Jones en supériorité numérique à 8:52.

Après la fin de la première période 1-1, Bjorkstrand et Sprong ont frappé à 10 secondes d’intervalle dans la seconde pour donner à Seattle une avance de 3-1.

Bjorkstrand a mis le Kraken devant 2-1 à 3:28 lors d’une échappée à deux contre un. Quinn Hughes était le seul défenseur lorsque Jaden Schwartz a porté la rondelle dans la zone des Canucks. Il l’a distribué à Bjorkstrand qui a battu Martin haut du côté des gants.

Sprong a dévié le tir d’Adam Larsson de la ligne bleue devant Martin pour augmenter l’avantage.

Pettersson a remis les Canucks sur la photo à 8:09, faisant tomber une rondelle de Luke Schenn dans les airs et dépassant Jones.

Wennberg a rétabli l’avance de deux buts de Seattle à 13:29. Martin a arrêté le premier tir de Bjorkstrand mais Wennberg a récupéré le rebond, a attendu que Martin s’engage, puis a tiré la rondelle dans un coin vide.

Le Kraken a dominé la première moitié de la période d’ouverture. Après avoir effectué plusieurs bons arrêts, Martin a accordé un but facile à 7:01 pour donner une avance de 1-0 au Kraken. McCann, l’ancien Canuck, a décoché un tir innocent de l’extérieur de la ligne bleue qui a navigué dans le filet au-dessus de la jambe de Martin.

Pederson a créé l’égalité à 17:17 sur un joli jeu de Pettersson. Le rapide Suédois a patiné entre deux défenseurs de Kraken, puis a centré une passe à Pederson à la bouche de but qui l’a dirigée devant Jones.

REMARQUES : Pettersson est revenu dans l’alignement de Vancouver après avoir raté deux matchs en raison d’une maladie non liée au COVID. … Le premier tir au but des Canucks est survenu à 8:27 de la première période. … Le gardien remplaçant Collin Deila a joué pour la franchise Canucks AHL à Abbotsford mercredi soir, réalisant 31 arrêts dans une victoire de 6-3 contre les Barracuda de San Jose. … Les Canucks ont été surclassés 23-4 lors de leurs quatre précédentes défaites à domicile. … Le dernier but à forces égales de JT Miller était le 5 novembre contre Nashville. … Jones a dû avoir l’air vif en première période lorsque Vince Dunn de Seattle a presque dirigé une rondelle dans le filet du Kraken. … Le Kraken compte 16 joueurs qui ont marqué au moins trois buts cette saison. … L’attaquant de Seattle Jordan Eberle utilise une lame droite sur son bâton. … Avant leur séquence de deux victoires consécutives, le Kraken avait perdu cinq de ses six matchs précédents.

Les Canucks affrontent les Oilers à Edmonton vendredi, puis reviennent après la pause de Noël pour affronter les Sharks de San Jose à domicile.

Les Kraken ne rejoueront pas avant le 28 décembre lorsqu’ils ouvriront un stand de trois matchs à domicile contre les Flames de Calgary.

Jim Morris, La Presse Canadienne

