Pettersson marque 2, les Canucks devancent les Oilers 5-4 pour la première victoire de la pré-saison de la LNH – Kelowna Capital News

Elias Pettersson a marqué deux fois et les Canucks de Vancouver ont remporté leur première victoire de la pré-saison mercredi, battant les Oilers d’Edmonton 5-4 lors d’un match pré-saison à Abbotsford.

Conor Garland a ajouté un but et une aide pour les Canucks (1-3-2) tandis que Nils Hoglander et Tanner Pearson ont également marqué. Oliver Ekman-Larsson, Bo Horvat et Quinn Hughes ont chacun fourni une paire d’aides.

Connor McDavid a mené les Oilers (4-3-0), marquant et récoltant une aide, tandis que Zach Hyman et James Hamblin ont ajouté des buts en infériorité numérique. Ryan Nugent-Hopkins a également marqué pour les visiteurs et Markus Neimelainen a enregistré une paire de passes décisives.

Le gardien des Canucks Stuart Martin a arrêté 18 des 22 tirs et Stuart Skinner a effectué 26 arrêts pour les Oilers.

La victoire de Vancouver est survenue après que les Oilers ont battu les Canucks 7-2 à Edmonton lundi.

La première de ce soir ⭐️ pic.twitter.com/MO6NVsd1hZ – Canucks de Vancouver (@Canucks) 6 octobre 2022

Le match de mercredi s’est déroulé dans un centre d’Abbotsford à guichets fermés, domicile de la filiale de la Ligue américaine de hockey de Vancouver, les Canucks d’Abbotsford.

Les Oilers ont retiré Skinner avec un peu plus d’une minute à jouer en faveur d’un attaquant supplémentaire, mais n’ont pas réussi à égaliser.

Après avoir lutté pendant une grande partie des deux premières périodes mercredi, le jeu de puissance de Vancouver a finalement commencé à claquer en troisième.

Pettersson a inscrit son deuxième but de la soirée à 9:45 après le début de la période après que Hyman ait été envoyé dans la surface pour interférence.

Les Canucks sont allés 3 en 8 avec l’avantage d’un homme, mais ont également accordé une paire de buts en infériorité numérique. Edmonton a été de 0 en 2 en supériorité numérique.

La dernière période a débuté de façon effrénée avec une pléthore de pénalités et de buts aux deux extrémités de la patinoire.

Nugent-Hopkins a égalisé le score 6:16 dans le troisième sur un jeu étrange. L’attaquant vétéran a raté sa première chance, mais a quand même réussi à obtenir un tir de ses genoux, et la rondelle a traversé la circulation et passé Martin pour porter le score à 4-4.

Vancouver a pris une avance de 4-3 avec un décompte en avantage numérique quelques minutes plus tôt lorsque Pettersson a envoyé un tir sur réception devant Skinner pour son premier but de la soirée.

Chaque équipe n’avait plus que quatre hommes lorsque Garland a forcé un revirement à la ligne bleue de Vancouver plus tôt en troisième. L’ailier a pénétré dans le territoire d’Edmonton, déjouant Skinner pour donner une avance de 3-2 aux Canucks à 1:52.

Les Oilers ont répondu seulement 28 secondes plus tard.

McDavid a chargé sur la glace et a glissé une passe à Hamblin en bas. L’ailier a envoyé un tir du revers devant Martin pour égaliser le score à 3-3.

Un jeu effrayant a laissé Hoglander derrière le filet des Oilers en deuxième période.

L’ailier suédois s’est effondré après avoir été blessé par le défenseur Darnell Nurse. Hoglander est resté allongé sur la glace pendant quelques instants avant qu’un entraîneur ne vienne le vérifier, et il a finalement patiné tout seul, tenant une serviette sur son visage.

Hoglander a raté le reste de la seconde mais est revenu pour commencer la troisième.

Nurse a reçu un double-mineur pour avoir collé haut sur la pièce.

C’est Edmonton qui a trouvé le fond du filet grâce à l’avantage numérique des Canucks.

Hyman a remporté une course à pied vers la rondelle dans la zone des Oilers et a décoché un tir au-dessus des jambières de Martin pour un but en infériorité numérique qui a donné à son équipe une avance de 2-1.

L’avantage fut cependant de courte durée.

Pearson a marqué 67 secondes plus tard, faisant basculer le tir de Quinn Hughes de la ligne bleue pour son deuxième but de la pré-saison.

Les Oilers ont égalisé le score en milieu de deuxième grâce à leur capitaine.

Nurse a tranché une passe de McDavid et la superstar est arrivée seule, repoussant le défenseur de Vancouver Quinn Hughes et envoyant un tir par-dessus l’épaule de Martin à 7:05 dans le cadre central.

Le but était le premier de McDavid de la pré-saison.

Les Canucks ont ouvert le score après 17:14 secondes de jeu après que les Oilers aient tué un penalty de Nurse.

Oliver Ekman-Larsson a lancé un tir sur le poteau et Hoglander, posté à côté du filet, a résisté à une certaine pression pour obtenir le rebond et l’a pelleté derrière Skinner. Son deuxième but de la pré-saison a permis à Vancouver de mener 1-0.

Les deux équipes termineront leurs campagnes de pré-saison vendredi, les Canucks accueillant les Coyotes de l’Arizona et les Oilers divertissant le Seattle Kraken à Edmonton.

Les Canucks et les Oilers s’affronteront à Edmonton pour ouvrir la saison régulière le 12 octobre.

REMARQUES: … La foule locale avait peu d’amour pour l’ailier d’Edmonton Jake Virtanen. Le joueur de 26 ans est originaire d’Abbotsford et a passé six saisons à jouer pour les Canucks, mais a été hué à plusieurs reprises tout au long du match.

Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

