Petronas Yamaha remplace Franco Morbidelli, blessé, par Garrett Gerloff au GP des Pays-Bas

(Reuters) – Petronas Yamaha a appelé Garrett Gerloff pour faire ses débuts en MotoGP au Grand Prix des Pays-Bas après que leur pilote Franco Morbidelli a été exclu en raison d’une blessure au genou, a annoncé mercredi l’équipe.

Morbidelli s’est blessé à l’entraînement mardi, forçant Yamaha à écarter l’Italien et à faire appel à l’Américain Gerloff qui pilote pour l’équipe Yamaha WorldSBK en Championnat du Monde Superbike où il est sixième au classement cette saison.

« Je suis enthousiasmé par l’opportunité à venir, je ne suis pas quelqu’un qui fuit un défi, alors je suis prêt à me rendre sur la piste », a déclaré Gerloff.

« Ce sera un nouveau circuit pour moi, j’aime essayer de nouvelles pistes, ça a l’air amusant, rapide et fluide, et correspond vraiment à mon style de pilotage. J’ai hâte de sauter à nouveau sur le Yamaha M1 et de tourner la manette des gaz.

« Ce ne sera pas facile, mais je vais faire de mon mieux. »

Morbidelli a été le plus fort des deux pilotes Petronas Yamaha, se classant 11e au classement avec un podium tandis que l’ancien champion Valentino Rossi a connu des difficultés, son meilleur résultat étant 10e lors de son Grand Prix d’Italie à domicile.

Le Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end est la neuvième course de la saison MotoGP. Fabio Quartararo de Yamaha mène le championnat du monde avec 131 points, devant son compatriote français Johann Zarco de Pramac Ducati (109).

