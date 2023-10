Pétroliers : comme d’habitude ? | Actualités maritimes helléniques dans le monde

UNprès les derniers événements en Israël et à Gaza, le marché des pétroliers n’a pratiquement pas été affecté. Cependant, à mesure que la crise semble s’aggraver, son impact sur le transport maritime peut également s’aggraver. Dans son dernier rapport hebdomadaire, le courtier maritime Gibson a déclaré que le week-end dernier, « le monde s’est réveillé avec des nouvelles extrêmement inquiétantes en provenance d’Israël, le conflit s’intensifiant rapidement au fil des jours. Les prix du pétrole ont d’abord augmenté suite à cette nouvelle, mais ont reculé plus tard dans la semaine lorsqu’on s’est rendu compte que ni Israël, ni ses voisins directs (à l’exception de l’Égypte) n’avaient de production significative de brut. Bien que l’Égypte soit un producteur relativement important, avec une production de 600 kb/j l’année dernière, il semble y avoir peu de risque apparent dans la mesure où le pays, un médiateur fréquent entre Israël et les Palestiniens, a toujours insisté pour que les deux parties résolvent les conflits à l’intérieur de leurs frontières.

Selon Gibson, « en termes de besoins énergétiques, Israël doit compter sur les importations de brut qui alimentent les raffineries d’Ashdod de 110 000 barils et de Haïfa de 197 000 barils. Le port d’Ashkelon est le principal récepteur de brut du pays, avec une consommation moyenne d’environ 230 kbj l’année dernière, représentant plus de 85 % des importations totales de brut. Le port, situé à environ 15 km de Gaza, a été fermé à la suite du conflit. Les deux raffineries israéliennes étaient opérationnelles au début de cette semaine, mais la situation est moins claire aujourd’hui. La raffinerie d’Ashdod est dans une position plus vulnérable, NorthStandard signalant le 11 octobre que le port d’Ashdod fonctionne uniquement en mode d’urgence, car il est « soumis à des attaques de missiles ». Si une partie importante de l’infrastructure israélienne d’importation de brut reste hors service pendant une période prolongée et/ou si les raffineries nationales sont confrontées à des perturbations, le pays pourrait être contraint de compter sur les importations de produits.

« À l’heure actuelle, le marché plus large des pétroliers n’est en grande partie pas affecté par les développements, entraînés par d’autres facteurs ; Pourtant, des primes supplémentaires sont exigées par les armateurs de pétroliers pour les cargaisons propres à destination du Liban. Encore une fois, à l’instar d’Israël, le Liban n’est pas un acteur majeur, avec ses importations CPP en moyenne autour de 100 kbd jusqu’à présent cette année. Au-delà de la zone immédiate du conflit, la crise actuelle menace également de faire dérailler la récente désescalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran. La production iranienne de brut a augmenté ces derniers mois pour atteindre son plus haut niveau depuis fin 2018, dans un contexte qui semble être une approche douce des sanctions américaines existantes. Le mois dernier, le gouvernement américain a également approuvé un échange de prisonniers avec l’Iran dans le cadre d’un accord qui a permis à la Corée du Sud de débloquer près de 6 milliards de dollars d’actifs iraniens, bien que ceux-ci restent actuellement intacts dans une banque qatarienne, de hauts responsables américains s’étant engagés hier à bloquer les fonds. » transfert à Téhéran sans le consentement de Washington. Si les exportations de brut iranien doivent faire face à une nouvelle pression à la baisse, cela créera un vide pour des volumes d’exportation supplémentaires en provenance des autres membres de l’OPEP+ du Moyen-Orient, ou si ce vide n’est pas comblé, propulsera les prix du pétrole encore plus haut (avec des conséquences négatives pour l’économie mondiale) » , a déclaré le courtier maritime.

«Cependant, ce risque a progressivement reculé ces derniers jours. Bien que les relations étroites entre l’Iran et le Hamas soient bien connues, les responsables iraniens ont fermement rejeté toute suggestion d’implication dans les derniers événements, affirmant que l’Iran n’intervenait pas « dans la prise de décision d’autres pays, y compris la Palestine ». De même, les premiers renseignements américains ont indiqué que de hauts responsables du gouvernement iranien avaient été pris par surprise par l’attaque de samedi. Néanmoins, avec l’escalade de la violence, la crainte que la guerre ne s’étende au-delà de Gaza persiste, car un conflit prolongé et difficile entre Israël et le Hamas semble malheureusement inévitable à ce stade. Pourtant, l’industrie pétrolière ne reste qu’un observateur secondaire, du moins pour l’instant », a conclu Gibson.

Nikos Roussanoglou, Hellenic Shipping News Worldwide