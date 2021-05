Petrolhead Jeremy Clarkson passe au vert et prend le volant d’un tracteur dans sa nouvelle émission agricole Amazon Prime TV

Il est le plus grand chef pétrolier de Grande-Bretagne, mais même la guerrière écologique Greta Thunberg pourrait en fait profiter du nouveau spectacle agricole de Jeremy Clarkson.

Le présentateur du Grand Tour dit qu’il a été aussi respectueux de l’environnement que possible sur ses 1 000 acres dans les Cotswolds.

Mais il soutient également ses collègues agriculteurs britanniques, qui, selon lui, font de leur mieux pour apaiser les écoliers, et il déclare: «L’agriculture doit continuer ou nous mourrons tous de faim.»

Dans une discussion exclusive, Jeremy dit: «J’essaye. Mais j’essaye aussi de cultiver de la nourriture. Surtout, j’essaie de cultiver de la nourriture, mais j’essaie de causer le moins de dégâts.

«Et je ne suis pas différent, de ce que je pense, de tout autre agriculteur du pays. Oui, je vais utiliser des engrais, je vais utiliser des insecticides. Mais j’essaie aussi de ne pas ruiner le paysage.

«Le message central est que c’est l’agriculture en Grande-Bretagne aujourd’hui. Ce n’est pas mauvais. Veuillez acheter de la nourriture britannique.

Sa nouvelle émission, Clarkson’s Farm, sur Amazon Prime Video, voit le vétéran de la télévision dans son autre rôle d’agriculteur – une industrie qui, selon la brigade réveillée, et en particulier les militants végétaliens, n’est pas viable.

Mais Jeremy, 61 ans, dit: «OK, voici l’affaire. L’agriculture doit continuer ou nous mourrons tous de faim.

«C’est aussi simple que ça.

«J’ai installé des boîtes à hiboux, j’ai posé un mélange de tourterelles pour attirer l’un des oiseaux les plus menacés de Grande-Bretagne, nous avons créé une sorte de zone marécageuse pour les insectes et les lézards et ainsi de suite pour venir vivre.

«Et nous avons même des loutres qui y vivent maintenant.

RÉVEILLÉ RIDICULEMENT

«Nous faisons donc notre part pour la faune et nous pulvérisons tout avec du glyphosate (herbicide), car si nous essayions de le faire de manière biologique, il ne pousserait pas et vous n’auriez rien à manger.

Vous pouvez soit avoir de la nourriture relativement bon marché, soit vous pouvez avoir un parc animalier rempli de f * ing randonneurs.

«Si vous permettez aux agriculteurs de marcher sur le juste milieu, de prendre soin de la terre, des animaux et de la nature du mieux qu’ils peuvent et de leur fournir de la nourriture, cela me semble la meilleure voie à suivre.

L’agriculture doit continuer ou nous mourrons de faim. J’essaye de ne pas causer de dégâts. Mais surtout j’essaye de faire pousser de la nourriture

Jeremy Clarkson

«Être ridiculement réveillé à ce sujet et dire: » Nous devons tous être simplement retournés à la nature « , est tout simplement idiot. De même, «tout doit être démoli et transformé en Alberta, ou en bouts de Canada», est également idiot. »

Même ainsi, Jeremy accepte désormais la réalité du changement climatique, après avoir constaté les effets d’une visite au Cambodge en 2019, et lorsqu’il a commencé à cultiver sa terre dans l’Oxfordshire la même année.

Il dit: «Il faudrait être fou pour dire que le temps ne change pas, parce que c’est le cas. Je l’ai sûrement vu pendant que j’essayais de cultiver.

«Je pense qu’il est juste de dire que pendant les 12 mois où nous avons tourné la série, il y a eu cinq records météorologiques différents.

«Il faisait plus chaud qu’il ne l’avait jamais été au printemps, plus humide qu’il ne l’avait jamais été à l’automne, et ainsi de suite.

C’est vraiment compliqué et vraiment difficile. Faites-vous mal, quelqu’un vous crie dessus. Mais parfois je pense que c’est génial

Jeremy Clarkson

«Et puis nous venons d’avoir le mois d’avril le plus froid depuis 60 ans. Le temps est devenu fou.

«Mais j’ai le même argument que j’ai quand Sir Attenborough nous parle du corail. «Oh, le corail ne peut pas supporter un demi-degré plus chaud, tout est en train de mourir».

«Eh bien, pourquoi ne se déplace-t-il pas juste un peu plus au nord, là où la mer est un peu plus fraîche? C’est ce que je fais si j’étais un corail. J’irais vivre dans l’estuaire de la Humber.

Il poursuit: «Je cultive encore du blé pour faire du pain mais j’essaie aussi de cultiver du blé dur, qui fait des pâtes.

«Cela aime un climat chaud et sec. Si le climat change et qu’il fera de plus en plus chaud et sec, je cultiverai du blé qui aime les climats chauds et secs, plutôt que de dire «Ooh, c’est la fin du monde».

«Il va faire plus chaud, très bien. Nous devons tous acheter des t-shirts et manger plus de pâtes, plutôt que de faire le tour du monde en criant aux politiciens.

Le nouveau documentaire fly-on-the-wall commence avec Jeremy choqué par certains des coûts de l’agriculture.

Il dit: «J’ai perdu une fortune sur les moutons. C’était 1,45 £ pour tondre chaque mouton, et vous obtenez 30 pence pour la laine. Et c’est parce que tout le monde porte des survêtements. Je rendrais les survêtements illégaux à moins qu’ils ne soient faits de laine.

Dans un moment déchirant – pour Jeremy et les téléspectateurs – il est obligé d’emmener trois brebis à l’abattoir après avoir développé une mammite infectée par la mamelle, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être reproduites.

Il dit: «C’est bouleversant. J’étais accusé d’être en larmes mais non, j’étais assez viril. Je ne veux pas avoir à tuer des animaux mais je dois le faire. «Je n’allais pas venir sauter de l’abattoir en disant ‘Yippee, je viens de faire 30 livres’.»

Pourtant, Jeremy insiste sur le fait que l’agriculture a fait de lui le plus heureux qu’il ait jamais été – même comparé au travail sur ses salons automobiles.

Il dit: «Normalement, je suis à mon ae dans une tourbière dans une jungle quelque part pendant que le pont s’est effondré sur ma tête et que ma voiture est en feu. Puis je me suis retrouvé à travailler juste à l’extérieur de chez moi.

«J’ai pensé:« Eh bien, ce n’est que le paradis ». Maintenant, bien sûr, j’ai hâte de retourner à l’étranger et d’aller à une fête. J’ai fait ça. Mais j’aime toujours l’agriculture.

Bien qu’il travaille à temps plein sur ses terres depuis plus d’un an maintenant, Jeremy insiste toujours sur le fait qu’il n’est pas agriculteur.

Au début de la série, il découvre qu’il est hors de sa profondeur et appelle à l’aide.

Il recrute Kaleb, qui a déjà travaillé à la ferme et n’a quitté les Cotswolds qu’une seule fois, pour un voyage scolaire à Londres.

Et il y a Gerald, qui répare ses murs, mais Jeremy ne comprend pas un mot de ce qu’il dit.

Les personnages du programme semblent tout droit sortis d’une sitcom, et sont une grande partie de ce qui le rend si divertissant, je le souligne. Jeremy dit: «C’est une sitcom autour d’un sujet sérieux qui couvre une grande partie de nos vies, et personne n’en sait rien.

«Pour autant que je sache, personne ne sait vraiment d’où vient sa nourriture. Donc, si vous êtes capable d’apprendre un peu en regardant, comme vous le dites, une sorte de personnages de quasi-sitcom le faire, alors c’est tant mieux.

SIX MORONS

Peut-être que la déclaration de Jeremy selon laquelle il n’est pas un agriculteur découle des affirmations qu’il reçoit de presque toutes les personnes impliquées, même de sa petite amie Lisa Hogan.

Il dit de l’agriculture: «C’est vraiment compliqué et vraiment difficile. Et chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, vous vous trompez toujours et quelqu’un est là pour vous crier dessus.

«Je me lève juste le matin et on me crie dessus, puis je vais me coucher. Mais parfois, quand je suis dans mon tracteur et que j’ai la radio allumée, et que j’ai mon bon sandwich et un verre de bière, alors vous vous dites: «C’est génial. Personne ne me crie dessus ».»

Son entrée dans l’agriculture a été rendue d’autant plus difficile par une tempête parfaite de circonstances délicates.

Jeremy déclare: «Il n’y a pas un agriculteur au Royaume-Uni qui ne vous le dirait pas, si vous voulez commencer à cultiver, 2019 a été la pire année que vous auriez pu choisir.

«C’était une télé formidable parce que nous avons eu cet automne incroyablement humide – il n’a jamais cessé de pleuvoir pendant huit semaines, vous ne pouvez donc rien planter.

«Et puis nous avons eu la source thermale phénoménale et nous avons eu le Brexit et nous avons eu Covid. C’était juste incroyable à quel point c’était difficile.

Tout cela a conduit Jeremy à ouvrir sa boutique de la ferme Diddly Squat, qui vend de la viande de ses brebis, du lait de vaches locales et de l’huile de colza produite sur place.

Son voisin David Beckham est un client, bien que d’autres n’aient pas été aussi positifs, et Jeremy a rencontré des problèmes avec les habitants et les régulateurs.

Mais il dit: «C’est une fabuleuse petite entreprise. Il emploie désormais quatre ou cinq personnes. C’est de la bonne nourriture, en essayant de maintenir les prix aussi bas que possible.

Eyevine

Les téléspectateurs seront plus habitués à voir Jeremy dans une Ferrari[/caption]





«Nous avons maintenant un petit bus à bière pour que les gens puissent venir prendre un verre.

«Il y aura toujours six personnes dans chaque village du pays qui s’opposeront à absolument tout. Je parie qu’ils se sont opposés à la pénicilline lorsqu’elle a été inventée – «Nous avons toujours eu la diarrhée ici, nous voulons continuer avec la diarrhée».

«Il y a six crétins dans un village et le mien n’est pas différent, mais la plupart des gens ici sont formidables.

Clarkson’s Farm sera lancé sur Amazon Prime Video en juin.

Verdicts de Clarkson … SUR EMMERDALE J’ai regardé trois épisodes et un avion qui commence à s’écraser dans le premier s’écrase toujours à la fin du troisième. Je ne pouvais donc pas comprendre comment un avion mettait si longtemps à s’écraser. Mais c’est arrivé à Emmerdale. Eh bien, c’était à l’époque où Annie Sugden était encore en vie.

Emmerdale Farm n’est pas un point de référence pour un agriculteur, je ne pense pas. Je ne pense même plus qu’elle s’appelle Emmerdale Farm, n’est-ce pas? Ce n’est même plus un programme agricole. … À LA FERME D’ANIMAUX Eh bien, il y a beaucoup à apprendre de cela. Les habitants de Hartlepool l’ont appris. Encore une fois, pas beaucoup de connaissances agricoles. Mais tout là-bas, la gestion d’une entreprise est certainement là. … SUR LES DARLING BUDS DE MAI Je pense que c’était l’agriculture d’autrefois, ce qui est encore une fois très différent de l’agriculture d’aujourd’hui. … À DALLAS Tout le monde pense que les agriculteurs texans sont horribles et terribles et qu’ils ont tous de grands hangars et les vaches ne voient jamais la lumière du jour et elles sont toutes enfermées. Ce qui est probablement vrai, mais alors vous avez les goûts des Ewings et Ray Krebbs. Je crois qu’il était l’éleveur – je pense que Ray Krebbs s’occupait assez bien de son bétail. Je pense qu’il y a un argument pour que les gens très, très riches comme les Ewings ou les rock stars de ce pays reçoivent le contrôle de la terre parce qu’ils ont l’argent pour s’en occuper correctement. Si vous le donnez au gouvernement, il n’a pas d’argent. Et s’ils le dépensent, «Oh, vous dépensez trop d’argent des contribuables». Vous venez de le donner à James Dyson ou Sting ou Steve Winwood, ils savent ce qu’ils font. Ils ont l’argent pour se lancer dans des projets extrêmement importants qui sont bons pour la nature et bons pour tout le monde. Je pense donc qu’il y a un argument en faveur de la remise de la campagne britannique à nos rock stars. Ce que j’ai appris en regardant Dallas. … SUR LE PRINCE CHARLES Ce n’est pas une rock star, mais c’est un autre bon exemple: un homme riche qui veut prendre soin de la terre et cultiver un peu de nourriture. Parfait.