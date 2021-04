Les singeries audacieuses de GUY MARTIN l’ont vu se faire perforer les poumons, les mains vissées, les côtes brisées et le dos cassé. . . à deux reprises.

Même son dernier défi télévisé – apprendre à piloter le chasseur Hawker Hurricane qui a aidé à gagner la bataille d’Angleterre – l’a vu presque écraser l’avion.

Guy Martin a failli écraser un chasseur Hawker Hurricane dans sa dernière cascade télévisée[/caption]

Il n’est donc pas surprenant que le pétrolier ne soit pas impressionné par les cascades réalisées par les stars de Top Gear Paddy McGuinness, Freddie Flintoff et Chris Harris.

Guy, 39 ans, a déclaré: «Quel excellent travail ils en font, mais ce n’est pas réel, n’est-ce pas? Tout est un peu faux.

«Je ne dis pas que je suis un casse-cou, mais ils se moquent seulement, et personne ne mourra.

«Tout le truc Top Gear est fait pour la caméra. C’est un programme de divertissement. Ce n’est pas ce que je fais.

«Je sais que ce n’est que du divertissement, mais j’essaie généralement de réaliser quelque chose en construisant quelque chose.

«Je n’ai pas d’équipe de mecs derrière moi pour m’aider à faire des choses.

«Ce qui m’a décidé, j’étais à Elvington (base de la RAF dans le Yorkshire) et je pense que Top Gear devait être là l’année dernière, ils faisaient des courses entre une Aston Martin, une Ferrari et une Porsche.

«Il y avait les trois gars qui le faisaient et il y avait une équipe de 20 personnes là-bas.

«Je me suis dit: ‘Je suis content de ne pas faire partie de ce travail. Je préfère le faire dans le monde réel et pas seulement pour la caméra ».»

Guy a en fait refusé une offre de co-animateur du salon de l’automobile lorsqu’il a été relancé après le départ de Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond.

Mais il ne veut pas perdre de temps avec la vie d’un présentateur – en particulier la perspective cauchemardesque de se faire peaufiner par des stylistes et des maquilleurs.

Le singe gras de Grimsby, qui s’est avoué sans fioritures, semble insulté par la simple suggestion qu’il a été adoré pour l’un de ses 16 documentaires.

Il a dit: «Lavez-vous la bouche! Avez-vous vu mon état?

«J’ai l’air d’avoir été traîné à travers une haie vers l’arrière. Ai-je l’air d’avoir un styliste ou un maquilleur? Posez-vous cette question.

«Si cela arrivait à ce stade, je devrais avoir un mot avec moi-même.

«Les garçons avec qui je travaille pourraient dire: ‘Hé, mon pote, vous avez un peu de morve qui vous sort le nez ou vous avez un gros bouton au bout du menton – résolvez-le’.

«Mais c’est à peu près tout. Il n’y a aucune de ces affaires de style en cours. Tu ne peux pas briller de merde, n’est-ce pas? «

L’image brute de Guy ne l’a pas empêché de devenir une star de la télévision après avoir été repéré par des dirigeants de la télévision lors d’une course de moto en 2009.

Cela ne l’a pas non plus empêché d’avoir un partenaire magnifique – sa petite amie de longue date, Sharon Comiskey, 42 ans, de Dublin.

Bien qu’ils aient une fille de trois ans, Dot, il insiste sur le fait qu’il ne se mariera pas de si tôt.

Guy a déclaré: «Elle veut se marier, je ne suis pas partante.

«Je ne suis pas le genre d’homme qui se marie.

«Personne ne fait confiance à personne. Ma mademoiselle ne me fait évidemment pas confiance, c’est pourquoi elle veut se marier.

«Mais je ne suis pas dérangé, je n’en ai pas besoin. Se marier juste pour la garder heureuse est une mauvaise raison.

«Je suis assez content de faire ce que je fais. Je ne triche pas, je ne baise pas.

«Je ne peux pas voir ce jour venir.

«Nous sommes ensemble depuis environ sept ans et elle n’arrête pas de s’inquiéter à ce sujet.

« Je vais simplement à la valeur par défaut – acquiesce, souris et suis d’accord. »

Mais il admet qu’il a tourné le dos à ses activités les plus dangereuses maintenant qu’il est devenu un partenaire et un père avec des responsabilités.

En 2010, le coureur de moto a heurté un mur à plus de 160 mph lors des courses TT de l’île de Man.

Sa machine a explosé en une boule de feu et il s’est cassé le dos à trois endroits alors qu’il était projeté sur la route.

HAWKER HURRICANE FIGHTER Équipage : 1

: 1 Longueur : 32 pieds / 9,8 m

: 32 pieds / 9,8 m Ailes : 40 pieds / 12,2 m

: 40 pieds / 12,2 m Moteur : Rolls-Royce Merlin XX V-12 produisant 1185 ch à 21 000 pieds / 6400 m

: Rolls-Royce Merlin XX V-12 produisant 1185 ch à 21 000 pieds / 6400 m vitesse maximale : 340 mph

: 340 mph Varier : 600 milles

: 600 milles Plafond : 36 000 pieds

: 36 000 pieds Armes à feu : Canon Hispano Mk II 4×20 mm

: Canon Hispano Mk II 4×20 mm Bombes: 2 x 250 lb ou 500 lb

Puis il s’est de nouveau cassé la colonne vertébrale lors du Grand Prix d’Ulster en 2015.

Admettant qu’il «aime se faire peur», Guy a également tenté le Wall Of Death et le record de vitesse terrestre à deux roues sur une Triumph Rocket Streamliner, atteignant 274 mph, soit un record de 376 mph.

En plus de s’adonner à son amour de la vitesse et des sensations fortes, son travail télévisuel le voit explorer ses liens avec l’armée.

Sa nouvelle émission, Battle Of Britain de Guy Martin, qui commence ce dimanche sur Channel 4, n’est pas la première fois qu’il regarde cet événement mémorable.

Il est intrigué par la bataille aérienne décisive de 1940 qui a empêché Hitler de traverser la Manche, où il risquait de submerger les forces terrestres britanniques.

Il a poursuivi son programme de 2014 sur le Spitfire avec ce nouveau spectacle qui célèbre le héros méconnu de l’affrontement avec la Luftwaffe – l’ouragan.

Guy a déclaré: «Quiconque sait quelque chose sur la bataille d’Angleterre parle du Spitfire, mais l’ouragan est oublié.

«Ce programme est donc dédié à cet avion – et quelle belle expérience ce fut. J’ai de la chance pour faire ce travail. «

Le Hurricane n’avait pas l’air aussi mince ou élégant que le Spitfire, mais à bien des égards, c’était une menace bien plus grande – avec sa meilleure stabilité et sa précision.

De plus, comme il était fait de bois et de tissu – contrairement au Spitfire plaqué métal – il pouvait être réparé plus facilement et plus rapidement.

C’est pourquoi, pendant la bataille d’Angleterre, il y avait 19 escadrons de Spitfire et 32 ​​escadrons d’ouragans.

HURRICANE FIGHTER’S PENDANT LA BATAILLE D’ANGLETERRE 32 escadrons d’ouragan

19 escadrons Spitfire

14487 ont été construits entre 1936 et 1944 par Hawker Aircraft Ltd

60% des pertes ennemies lors de la bataille d’Angleterre ont été infligées par les ouragans

Mais d’abord, Guy a dû apprendre à voler. Il a été mis à l’épreuve par Anna Walker, la seule femme pilote à piloter des Hurricanes dans le monde aujourd’hui.

Avant de pouvoir monter dans le cockpit de l’emblématique avion de guerre, Guy a dû apprendre dans un biplan Tiger Moth.

Mais même cela l’a vu presque couper l’aile et la renverser – bien que Guy la minimise.

Il a dit: «Il y a peut-être eu un moment poilu ou deux, mais il n’y aura jamais rien qui puisse tuer qui que ce soit. Pas cette fois. Tout cela faisait partie du processus d’apprentissage.

Il est ensuite diplômé de l’avion Harvard pour apprendre les manœuvres de combat et s’est même essayé au tir au pigeon d’argile pour perfectionner le tir sur des cibles en mouvement.

Mais Guy, qui a fait une série de tentatives de records à grande vitesse dans une longue lignée de véhicules au fil des ans, a fait face au plus grand défi lorsqu’il est finalement entré dans l’ouragan.

Son amour pour les avions vient de sa maison dans le Lincolnshire. C’est à partir des bases aériennes du comté que le célèbre raid Dambusters a été lancé en 1943.

Ils ont mené l’opération Chastise, une tentative réussie pour paralyser les nazis en utilisant les «bombes rebondissantes» de Barnes Wallis pour détruire des barrages critiques en Allemagne.

Et l’un des héros clés du raid, célébré dans le film The Dam Busters de 1955, était le commandant d’escadre Guy Gibson.

Guy a ajouté: «C’est de qui je suis nommé. Guy était un grand bombardier, une légende, en fait tous les gros équipages de bombardiers ont décollé du Lincolnshire.

Guy a déjà recréé d’autres escapades en temps de guerre.

En 2019, il a recréé des scènes du film The Great Escape pour voir comment les héros de guerre sur lesquels il est basé sont sortis de leur camp de prisonniers de guerre.

Il a même tenté avec succès le saut en moto par-dessus une clôture allemande qui a confondu Steve McQueen dans le film légendaire.

Mais quand Guy a pris les commandes de l’ouragan, il a été totalement époustouflé par la puissance de l’avion et la concentration nécessaire pour l’exploiter.

Guy a déclaré: «C’était trois fois la puissance de tout ce que j’avais utilisé, ce sont de gros moteurs.

«Je n’ai été dans le truc que pendant environ 45 minutes et essayer de contrôler quelque chose d’aussi agile et puissant était une poignée.

«Je ne me sentais pas à l’aise, pour être honnête. Si j’avais participé à la bataille d’Angleterre, je pense que j’aurais frappé le sol assez rapidement. J’avais un petit morceau de ce que ces garçons ont vécu.





«Ils devaient piloter ces choses tout en se faisant tirer dessus et en gardant un œil sur la provenance de l’ennemi.

«Ce n’était pas si éprouvant physiquement, mais mentalement cela m’a vraiment mis au défi.

«J’ai fait beaucoup de choses stupides mais jamais rien de ce que ces garçons ont fait. Cela m’a donné encore plus de respect pour eux que je n’en avais déjà.