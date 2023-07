Pétrole épuisé, l’Alaska, le pire état pour les affaires, poursuit un nouveau boom du carbone

L’Alaska peut être un endroit accidenté et impitoyable, et ce n’est pas seulement son paysage. Son économie est sujette à de grands booms et à des récessions déchirantes. Dernièrement, il a vu plus de bustes.

Plus que tout autre État, l’Alaska dépend du pétrole. Selon estimations de l’état. Certaines années, il dépasse largement les 90 %. Mais la production de pétrole est en déclin à long terme dans l’État, qui était autrefois le premier producteur américain de brut mais a été dépassé par plusieurs États en plein essor du pétrole de schiste, dont le Texas, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Nord. La production de brut de l’Alaska en 2022 était à peu près égale à celle de l’Oklahoma, et elle a atteint le niveau le plus bas depuis 1976selon les données du Département de l’énergie.

Selon le département du Commerce, en baisse de 2,4 %. Et cela explique pourquoi la dernière frontière a terminé bon dernier dans le classement 2023 des meilleurs États américains pour les entreprises de CNBC.

En plus d’une dernière place dans la catégorie Économie, l’Alaska se classe 49e dans les catégories Infrastructure, Éducation et Accès au capital. Il a terminé 48e en coût de faire des affaires. C’est la septième fois depuis 2007 que l’Alaska termine en bas, et la troisième fois au cours des cinq dernières études.

Le plan de redressement du carbone de l’Alaska pour l’avenir

L’Alaska n’abandonne pas le brut. Des approbations récentes telles que le projet controversé Willow ont conduit les responsables de l’État à prévoir une augmentation de la production dans les années à venir. Mais le gouverneur Mike Dunleavy et la législature de l’État ont un plan qui, espèrent-ils, inversera la fortune de l’Alaska une fois pour toutes, en rendant l’État moins sensible aux fluctuations du marché pétrolier.

« L’Alaska a été construit sur la promesse que nous serions au nord du futur. Que nous serions visionnaires », a déclaré Dunleavy, un républicain, lors d’une conférence de presse le 23 mai.

Dunleavy marquait la signature du SB 48, une législation qui place officiellement l’État dans le commerce du carbone.

« Tout comme le pétrole, tout comme le gaz, tout comme notre bois, c’est une matière première qui peut être monétisée maintenant », a-t-il déclaré.