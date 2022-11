Pétrole, Actualités du club, Revenus de Disney

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Pétrole en bref Mentions rapides: TJX, NVDA, résultats d’EL DIS 1. Pétrole en vedette avant les élections Les prix du pétrole américain pourraient augmenter si les républicains l’emportent aux élections américaines de mi-mandat mardi, car il est peu probable qu’un Congrès contrôlé par le GOP approuve un potentiel proposition du président Biden d’augmenter les impôts des compagnies pétrolières. Le brut West Texas Intermediate – la référence pétrolière américaine – s’échangeait en baisse d’environ 1% en fin de matinée, à environ 90,7 $ le baril. Un balayage du GOP – et la hausse subséquente des prix du pétrole – profiteraient également au club détenant Halliburton (HAL) et à d’autres actions énergétiques. Nous avons relevé notre objectif de cours sur HAL à 44 $ par action contre 40 $ mardi. Nos solides résultats au troisième trimestre, son formidable pouvoir de fixation des prix et sa discipline sur son bilan soutiennent notre argumentaire haussier pour le titre. Nous continuons également d’aimer Club Holding Coterra Energy (CTRA), Jim Cramer ayant déclaré mardi qu’il souhaitait acheter “autant de Coterra que possible”. 2. Quick Club mentionne: TJX, NVDA, EL Kohl’s (KSS) a déclaré mardi que Tom Kingsbury, l’un des administrateurs de la société, assumerait le rôle de directeur général par intérim le 2 décembre. Nous nous attendons à ce que Kingsbury, l’ancien PDG de Burlington Les magasins (BURL), videront de grandes quantités de l’inventaire de Kohl en vendant à des détaillants à bas prix comme Club holding TJX Companies (TJX). En conséquence, nous exhortons les investisseurs à acheter par anticipation des actions de l’opérateur TJ Maxx et Marshalls. Nvidia (NVDA) propose à la Chine une puce de traitement graphique alternative, qui, selon la société, répond aux nouveaux contrôles à l’exportation du gouvernement américain. Le fabricant de puces a précédemment déclaré qu’il pourrait voir jusqu’à 400 millions de dollars de revenus contraires liés aux restrictions. Bien que cette nouvelle puce n’aide pas les résultats de l’entreprise au cours de son dernier trimestre – rapporte Nvidia la semaine prochaine – le développement pourrait renforcer ses prévisions à l’avenir. Wells Fargo (WFC) a augmenté son objectif de prix sur Estee Lauder (EL) à 225 $ contre 215 $, citant des améliorations dans les cosmétiques et les importations en franchise de droits en Chine le mois dernier. Nous pensons qu’EL sera le jeu le plus fort lorsque la Chine lèvera finalement les restrictions de Covid-19 et rouvrira son économie. 3. Bénéfices de DIS mardi Disney (DIS) publie ses résultats du quatrième trimestre fiscal après la cloche de mardi. Nous pensons que la société doit changer la perception des investisseurs selon laquelle Disney n’a rien de plus que ses services de streaming. Les parcs à thème de la société devraient occuper le devant de la scène lors des appels de résultats, car ils sont ce qui fait de Disney une excellente entreprise et des actions à posséder. “Ils doivent annoncer un autre parc à thème, sinon ils sont morts dans l’eau”, a déclaré Jim. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS, EL, NVDA, TJX, HAL, CTRA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.