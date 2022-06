Petro fait face à des défis pour apporter le changement promis aux Colombiens

BOGOTA, Colombie (AP) – La Colombie a élu pour la première fois un gauchiste comme prochain président, mais la victoire étroite avec seulement une marge de trois points de pourcentage est un indice qu’une grande partie du pays sud-américain rejette les propositions ambitieuses de Gustavo Petro , qui devra tenir compte de ses préoccupations et négocier avec un Congrès divisé pour pouvoir gouverner, et encore moins tenir ses promesses.

Petro, dans sa troisième tentative pour remporter la présidence, a battu dimanche un autre candidat anti-establishment, le magnat de l’immobilier Rodolfo Hernández, lors d’un second tour des élections qui est devenu un acte d’accusation contre la politique centriste et de droite qui a longtemps dominé le pays sud-américain. . Maintenant, l’ancien rebelle devenu président élu fait face à une bataille acharnée pour mener à bien les changements que les partisans veulent voir alors que la nation lutte contre la montée des inégalités, de l’inflation et de la violence.

« Petro a fixé des attentes très élevées par rapport à ses propositions, et lorsqu’il a prononcé son discours de victoire, il a en quelque sorte gonflé ces attentes », a déclaré Silvana Amaya, analyste senior au cabinet Control Risks. « Par conséquent, il y a beaucoup de place pour la déception s’il ne répond pas aux attentes que les gens, en particulier les jeunes, ont en ce moment parce qu’ils s’attendent à ce que la vie soit absolument différente de toutes ces réformes sociales qu’il propose. »

Petro a proposé des réformes des retraites, des impôts, de la santé et de l’agriculture et des changements dans la manière dont la Colombie combat les cartels de la drogue et d’autres groupes armés. Mais sa coalition ne détient qu’environ 15% des sièges au Congrès, ce qui l’obligera à accepter des accords, à freiner certaines réformes ou même à en abandonner d’autres.

Amaya a déclaré qu’une version négociée et réduite de la réforme fiscale proposée par Petro pourrait être approuvée par le Congrès car son absence pourrait remettre en question la viabilité budgétaire du pays, mais d’autres plans vont probablement stagner. Il souhaite que la réforme fiscale finance des programmes sociaux, dont la gratuité de l’enseignement supérieur et des subventions pour les mères chefs de famille.

Dans un clin d’œil à la résistance, Petro lors de son discours de victoire s’est adressé à l’autre moitié de la Colombie qui n’a pas voté pour lui et a proposé un « grand dialogue national » qui inclut ses adversaires les plus farouches pour parvenir à un consensus.

« Le fait que cette plate-forme l’ait mené à la victoire indique que la plupart des Colombiens pensent que l’État devrait assumer un rôle plus important dans la fourniture de services sociaux tels que la santé, la sécurité sociale et l’éducation », a déclaré Erica Fraga, analyste principale à l’Economist Intelligence Unit. groupe de recherche lié au magazine The Economist, a déclaré dans un communiqué. « … S’il ne montre pas sa volonté de faire des compromis et de modérer certaines de ses propositions radicales, sa capacité à tenir ses promesses sera minée, ce qui fera chuter sa popularité et augmentera le risque de troubles sociaux. »

La démonstration de Petro a été la dernière victoire politique de gauche en Amérique latine, alimentée par le désir de changement des électeurs. Le Chili, le Pérou et le Honduras ont élu des présidents de gauche en 2021, et au Brésil, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est en tête des sondages pour l’élection présidentielle de cette année.

Petro, 62 ans, sera officiellement déclaré vainqueur après un décompte formel qui prendra quelques jours. Historiquement, les résultats préliminaires ont coïncidé avec les résultats définitifs.

Environ 21,6 millions des 39 millions d’électeurs éligibles ont voté dimanche. L’abstentionnisme a dépassé les 40 % à chaque élection présidentielle depuis 1990.

Le président Ivan Duque n’était pas rééligible.

Les sondages avant le second tour avaient indiqué que Petro et Hernández – tous deux anciens maires – étaient dans une course serrée depuis qu’ils ont dépassé quatre autres candidats lors des premières élections du 29 mai. Ni l’un ni l’autre n’ont obtenu suffisamment de voix pour gagner et se sont dirigés vers le second tour.

La victoire de Petro dans le troisième pays le plus peuplé d’Amérique latine était plus qu’une défaite contre Hernández, elle a également mis fin à la longue stigmatisation de la gauche colombienne pour son association perçue avec le conflit armé, qui a duré cinq décennies avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie jusqu’en 2016 avec la signature d’un accord de paix. Petro était autrefois un rebelle du mouvement M-19 aujourd’hui disparu et a été emprisonné pour son implication dans le groupe, qui a signé un accord de paix en 1991.

Les résultats de dimanche ont également donné à la Colombie sa première vice-présidente noire. La colistière de Petro, Francia Márquez, 40 ans, est une avocate et une leader écologiste dont l’opposition à l’exploitation minière illégale a entraîné des menaces et une attaque à la grenade en 2019.

Alors que son élection est historique, certains la voient comme un obstacle potentiel pour Petro pour sa réticence à faire des concessions aux partis traditionnels.

Sergio Guzmán, fondateur de la société Colombia Risk Analysis, a déclaré que Petro devait faire preuve d’ouverture pour partager les postes ministériels avec d’autres partis.

« Nous avons vu à quel point la première année d’Ivan Duque a été improductive en ne cédant pas à la politique du » baril de porc « et en cédant au contenu de son paquet initial de lois, il est peu probable que le nouveau président veuille répéter la même expérience. »

___

Garcia Cano a rapporté de Caracas, Venezuela.

Regina Garcia Cano et Astrid Suarez, Associated Press