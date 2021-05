Petra Kvitova sauve la balle de match pour atteindre le deuxième tour

Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, a survécu à une grosse frayeur contre la qualifiée belge Greet Minnen lors de son premier tour de Roland-Garros, devant sauver une balle de match en route vers une victoire 6-7 (3) 7-6 (5) 6-1 le dimanche.

Kvitova, qui a atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2012 et l’année dernière, a eu des difficultés avec son service dès le début et a subi des interruptions de service lors de ses deux premiers matchs.

La 11e tête de série a vaillamment riposté pour remporter le premier set à un bris d’égalité dans des conditions légèrement venteuses sur le court Suzanne Lenglen, pour le perdre en purgeant trois doubles fautes.

Le Tchèque était en baisse de 30-40 à 6-5 dans le deuxième set et fixait une sortie au premier tour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2010, mais a sauvé la balle de match avec un vainqueur du revers croisé, puis a égalisé les choses dans le bris d’égalité.

Sa confiance a grimpé en flèche dans le décideur et elle a pris une avance de 5-0 en un rien de temps, ne perdant que trois points au service dans le troisième set.

« Je dirais que de mon côté, ce n’était pas vraiment bon dès le début », a déclaré l’ancien numéro deux mondial. « Je me débattais, il me manquait beaucoup, je faisais beaucoup de doubles fautes.

«Je ne me sentais pas vraiment bien. J’étais assez serré. Et oui, c’était vraiment dur. Je veux dire, je me battais non seulement avec elle mais aussi avec moi-même.

« Je suis content qu’à la fin je me sois battu aussi et je l’ai battue, donc ça compte. »

La numéro 125 mondiale Minnen avait perdu ses deux précédentes rencontres avec Kvitova en deux sets. Elle a semblé la joueuse la plus forte pendant la majeure partie du match, mais sa résistance s’est estompée une fois que Kvitova a maîtrisé ses erreurs et trouvé sa gamme avec ses coups droits écrasants.

« J’espérais juste qu’un point changerait le match… Je jouais juste point par point », a déclaré Kvitova, qui a commis 44 fautes directes.

« J’ai commencé à mieux servir dans le deuxième set, et c’était assez important. »

Kvitova rencontrera ensuite la Russe Elena Vesnina, qui a dépassé la Biélorusse Olga Govortsova 6-1 6-0.

