Petra Kvitova hors de Roland-Garros après une blessure à la cheville lors d’une conférence de presse

Petra Kvitova s’est retirée de la Open de France mardi après avoir subi une grave blessure à la cheville en tombant lors de ses «exigences de presse d’après-match».

La 11e tête de série tchèque, demi-finaliste de Roland Garros en 2012 et 2020, avait sauvé une balle de match lors de sa victoire au premier tour contre le belge de qualification Greet Minnen dimanche.

« C’est avec une grande déception que j’annonce mon retrait de Roland Garros », a déclaré le joueur de 31 ans.

«Lors de mes demandes de presse d’après-match dimanche, je suis tombé et je me suis blessé à la cheville. Malheureusement, après une IRM et de nombreuses discussions avec mon équipe, j’ai pris la décision difficile de jouer dessus. «

La double championne de Wimbledon a eu peu de chance avec des blessures au cours de sa carrière, ayant raté cinq mois après avoir été blessée dans une attaque au couteau à son domicile en 2016.

Kvitova a déclaré qu’elle espérait être de retour à temps pour une inclinaison à un troisième titre de Wimbledon à ajouter à ceux qu’elle a remportés en 2011 et 2014.

«C’est incroyablement malchanceux, mais je vais rester forte et faire de mon mieux pour récupérer à temps pour la saison sur gazon», a-t-elle ajouté.

