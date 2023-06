Petra Kvitova et Donna Vekic se préparent pour la confrontation à Berlin alors que Katie Boulter se voit confier un match nul difficile devant Eastbourne | Actualités Tennis

L’ancienne championne de Wimbledon Petra Kvitova et Donna Vekic ont toutes deux remporté deux matchs samedi pour s’assurer une place en finale de l’Open de Berlin.

Les quarts de finale prévus de vendredi ayant été emportés par la pluie, Kvitova a d’abord battu la tête de série n ° 3 Caroline Garcia 6-4 7-6 (7-3) pour se qualifier pour les quatre derniers.

La joueuse tchèque Kvitova, qui a remporté Wimbledon en 2011 et 2014, est ensuite revenue plus tard pour vaincre la championne de Bois-le-Duc Ekaterina Alexandra 6-3 6-4.

Vekic, quant à elle, a éliminé la perdante chanceuse Elina Avanesyan 6-2 7-6 (7-0), puis a battu la sixième tête de série Maria Sakkari 6-4 7-6 (10-8) pour atteindre sa 12e finale en carrière.

Alexandrova était la seule demi-finaliste à ne pas avoir joué deux fois samedi après que Veronika Kudermetova s’était retirée plus tôt de leur huitième de finale en raison d’une blessure à la hanche.

Deuxième rang Jelena Ostapenko a riposté après un set pour battre la quatrième tête de série Anastasia Potapova 5-7 6-2 6-4, en deux heures et neuf minutes pour atteindre la finale de l’Open de Birmingham samedi.

« C’est important de gagner ce genre de matchs quand parfois on ne joue pas de son mieux, et on se bat pour chaque point », a déclaré Ostapenko.

Ostapenko affrontera le Tchèque Barbora Krejcikova lors de la finale de dimanche.

Dans un match des anciens champions de Roland-Garros, Ostapenko mène le face-à-face contre Krejcikova 4-2, remportant notamment leur dernier match le mois dernier à l’Open d’Italie, mais ils ne se sont jamais rencontrés sur gazon.

Image:

Katie Boulter fait face à un test difficile contre la finaliste de Birmingham Barbora Krejcikova à Eastbourne





Dans d’autres nouvelles, le n ° 1 britannique Katie Boulter a été tiré au sort contre Krejcikova lors du premier tour du Rothesay International à Eastbourne.

Entre-temps, Harriet Dard affrontera la Chinoise Zhang Shuai – la 36e mondiale – au premier tour.