Petra Kvitova dirigera la République tchèque dans l’édition inaugurale de l’épreuve par équipe des dix-huit nations

Petra Kvitova, double vainqueur du simple féminin de Wimbledon, dirigera le défi de la République tchèque lors de l’édition inaugurale de la United Cup, la compétition par équipe mixte de 18 nations qui se jouera sur trois sites en Australie à partir de la semaine prochaine.

Le tournoi de 11 jours se jouera simultanément à Sydney, Brisbane et Perth alors que la Coupe United remplace la Coupe ATP.

La phase de groupes se jouera du 29 décembre au 3 janvier. Chaque ville accueillera deux groupes de trois pays, s’affrontant dans un format de tournoi à la ronde. Disputées sur deux jours, les rencontres comprendront deux matchs en simple ATP et deux WTA entre les joueurs classés n°1 et les joueurs classés n°2 et un match en double mixte. Si l’égalité est verrouillée à 2-2 après les simples, le match de double mixte décidera du vainqueur.

Le vainqueur de chacun des deux groupes se qualifiera pour la finale de la ville le 4 janvier pour déterminer quelle équipe se qualifiera pour le United Cup Final Four. La quatrième équipe sera la finaliste de City Final avec le meilleur bilan de ses trois matches.

Kvitova a déclaré qu’elle avait hâte de jouer dans la nouvelle épreuve par équipe.

“Vous savez tous que j’adore les compétitions par équipe. Je serai dans l’équipe avec Marie Bouzkova, Jessica Muchcova, et avec les garçons, Jiri Lehecka, Tomas Machac et Dalibor Svrcina, (ça) va être très, très drôle.

“J’ai hâte de commencer la saison dans la compétition par équipe”, a déclaré Kvitova tout en expliquant à quel point elle était ravie d’ouvrir 2023 lors de la première United Cup.

Kvitova a un excellent palmarès dans les compétitions par équipe, ayant joué pour la République tchèque dans l’équipe de la Coupe Billie Jean King depuis 2007, et a aidé son pays à remporter six titres, en 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2018.

Elle a un impressionnant record de 30-10 victoires-défaites en simple dans la Coupe Billie Jean King.

Les équipes de Perth sont la Grèce, la Belgique et la Bulgarie qui composent le groupe A tandis que le groupe F comprend la France, la Croatie et l’Argentine. Les équipes du groupe B Pologne, Suisse et Kazakhstan ainsi que les concurrents du groupe E Italie, Brésil et Norvège joueront à Brisbane tandis que les équipes du groupe C États-Unis, Allemagne et République tchèque et les équipes du groupe D Espagne, Australie et Grande-Bretagne joueront leurs matchs à Sydney .

