Petra Kvitova bat Ons Jabeur pour atteindre les quarts de finale

La Tchèque Petra Kvitova a atteint les quarts de finale de l’Open de l’Ouest et du Sud avec une victoire de 6-1, 4-6, 6-0 sur la tête de série n ° 5 Ons Jabeur en 1 heure et 47 minutes, ici jeudi.

Kvitova a quatre victoires sur Jabeur, dont une victoire 6-1, 6-2 au même stade de Cincinnati l’année dernière. Elle mène leur tête-à-tête au total 4-1, et c’était la première de la série à se rendre à un set décisif. La seule victoire de Jabeur est survenue à Sydney cette année.

Avec cette victoire, le joueur de 32 ans a maintenant atteint quatre quarts de finale à Cincinnati. Elle a été demi-finaliste en 2012 et 2018, et a également atteint les huit derniers en 2021. Malgré cela, son pourcentage de victoires au tournoi avant cette semaine n’était que de 55% – son deuxième plus bas à n’importe quel événement WTA 1000, au-dessus seulement Rome (50 pourcent). De plus, Jabeur est la première joueuse du Top 10 qu’elle a battue à Cincinnati.

Un total de 31 gagnants ont été frappés par Kvitova, dont cinq as, à 43 fautes directes. La n ° 28 mondiale a également trouvé ses meilleurs retours sur de gros points, claquant des vainqueurs propres pour briser pour 4-0 dans le premier set et pour 5-0 dans le troisième set.

Une série de retours profonds et puissants ont également suscité des erreurs clés de Jabeur. Le Tunisien a commis 30 fautes directes contre seulement neuf vainqueurs.

Jabeur a commis deux doubles fautes lors de son premier match de service et n’a décroché que 35% de ses premiers services dans le premier set. Cela s’est amélioré à 62% dans le deuxième set, ce qui, avec une baisse de forme de Kvitova, a permis à Jabeur d’égaliser le match. Mais la finaliste de Wimbledon est tombée précipitamment dans le décideur, montrant une frustration vocale face à sa forme tout au long.

Néanmoins, Jabeur a quand même réussi à trouver une pincée de ses coups chauds de marque.

Une passe coup droit fouettée dans le deuxième jeu du deuxième set a été un tremplin pour prendre pied dans le match; et elle a réussi un remarquable coup de passe en revers tranché derrière la ligne de service et avec le ballon plongeant sous la hauteur du filet pour atteindre le point de consigne.

