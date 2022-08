Petra Kvitova atteint la finale après avoir battu Madison Keys

Petra Kvitova a atteint la finale de l’Open de l’Ouest et du Sud après avoir vaincu la championne 2019 Madison Keys 6-7 (6), 6-4, 6-3 lors de leur confrontation en demi-finale, ici samedi.

Cette victoire a également marqué la 40e finale en simple du circuit WTA de la carrière de Kvitova. Kvitova, qui a une fiche de 29-10 en finale, visera son 30e titre en simple en carrière dimanche.

Le n ° 28 mondial de la République tchèque a mis 2 heures et 18 minutes pour survivre à American Keys, classé 24e, dans une bataille entre d’anciens joueurs du Top 10 et des frappeurs puissants.

Kvitova et Keys sont entrés dans leur dernier affrontement avec un tête-à-tête 4-4 dans l’impasse. Leur rencontre la plus récente a eu lieu au premier tour de cet événement il y a un an, où Kvitova a triomphé en deux sets.

Après avoir à peine perdu le jeu décisif du premier set, Kvitova a rebondi pour remporter une autre victoire de Cincinnati sur Keys et prendre de l’avance dans leur rivalité. Il s’agit de la première victoire du Tchèque en demi-finale à Cincinnati, après avoir perdu à ce tour en 2012 et 2018.

Avec cette victoire, l’ancienne numéro 2 mondiale Kvitova devrait remonter dans le Top 20 du classement en simple de lundi. Kvitova, double championne de Wimbledon, était tombée au 34e rang plus tôt cette année – son plus bas classement depuis 2010.

Malgré la défaite de samedi, Keys a affiché une autre performance stellaire à Cincinnati cette semaine, y compris une victoire en huitièmes de finale contre la tête de série Iga Swiatek pour sa première victoire contre une joueuse n ° 1 mondiale actuelle. Keys a également battu la championne en titre de Wimbledon Elena Rybakina en quarts de finale.

Après avoir partagé les deux premiers sets, Kvitova a tiré un énorme retour de coup droit pour briser Keys lors du match d’ouverture du décideur. Keys a failli se retirer au service avec une avance de 0-40 sur le service de Kvitova à 4-3, mais la Tchèque s’est sortie du péril pour tenir 5-3 et conserver son avantage de break.

Lors du match suivant, Keys a utilisé un coup droit gagnant et un service époustouflant pour effacer les deux premières balles de match auxquelles elle a été confrontée, mais un retour de revers fulgurant de Kvitova a donné à la Tchèque sa troisième balle de match. Celui-ci s’est avéré être le charme après que Keys ait envoyé un coup droit large pour mettre fin à l’affaire du gros coup.

Keys a eu quatre gagnants de plus et quatre fautes directes de moins que Kvitova ce jour-là. Mais Kvitova a eu plus de succès sur les balles de break, en convertissant cinq sur 12, tandis que Keys est allé 2 en 8.

