Petr Cech quittera son poste de conseiller technique et de performance à Chelsea | Nouvelles du football

Petr Cech quittera son poste de conseiller technique et de performance à Chelsea le 30 juin.

Cech est le dernier à quitter le club après le rachat de Todd Boehly-Clearlake après les départs du président Bruce Buck et de la réalisatrice Marina Granovskaia.

Cech a déclaré: “Ce fut un immense privilège de jouer ce rôle à Chelsea au cours des trois dernières années. Avec le club sous un nouveau propriétaire, je pense que le moment est venu pour moi de me retirer. Je suis heureux que le club soit maintenant en excellente position avec les nouveaux propriétaires, et je suis confiant dans son succès futur sur et en dehors du terrain.”

Todd Boehly, président et copropriétaire, a déclaré : “Petr est un membre important de la famille Chelsea. Nous comprenons sa décision de se retirer et nous le remercions pour ses contributions en tant que conseiller et son engagement envers le club et envers notre communauté. Nous lui souhaitons le meilleur.”

Cech a été nommé il y a trois ans pour fournir des conseils et des orientations sur toutes les questions de football et de performance à Chelsea après avoir joué 333 fois pour le club.

Boehly a été nommé président et directeur sportif par intérim après les départs de Buck et Granovskaia la semaine dernière.

Granovskaia, qui s’est fait connaître comme l’un des négociateurs les plus difficiles du football sous le règne de Roman Abramovich, restera disponible pour soutenir Boehly pendant la durée de la fenêtre de transfert actuelle. Buck continuera à soutenir le club en tant que conseiller principal.

En tant que directeur sportif par intérim, il est entendu que Boehly a déjà joué le rôle, jouant un rôle clé dans la décision de laisser Romelu Lukaku rejoindre l’Inter Milan en prêt.

Chelsea a décidé de laisser l’international belge quitter le club à la suite de discussions entre Boehly et l’entraîneur-chef Thomas Tuchel, et Boehly et le joueur.

Boehly et Tuchel voulaient régler rapidement l’avenir de Lukaku afin de pouvoir se concentrer sur le renforcement de l’équipe cet été.

Chelsea va approcher l’ancien directeur sportif de Liverpool

La journaliste principale de Sky Sports, Melissa Reddy, révèle tout sur Michael Edwards – l’homme qui a joué un rôle déterminant dans le récent succès du transfert de Liverpool et qui pourrait maintenant être en route pour Chelsea.



Chelsea devrait engager Michael Edwards pour son poste vacant de directeur sportif avec le propriétaire Todd Boehly faisant précédemment référence à Liverpool comme un “grand modèle” de réussite.

L’homme qui a aidé à remodeler le recrutement des Merseysiders et a construit l’équipe de classe mondiale de Jürgen Klopp avec des transferts intelligents et analytiques, a quitté Anfield cet été après 11 ans.

Une source proche d’Edwards a déclaré à Sky Sports News que depuis que la décision de partir de 42 ans a été rendue publique en novembre dernier, il a été approché par les équipes européennes puissantes – le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en particulier – ainsi que par des fonds spéculatifs. et des milliardaires voulant acheter des clubs et le faire diriger.

Avec le départ de Marina Granovskaia à Chelsea, Edwards a intérêt à devenir leur chef des transferts, d’autant plus que Boehly est un admirateur de sa refonte à Liverpool, qui s’est étendue à faire du club d’Anfield des leaders en analyse et à orchestrer le déménagement vers un centre de formation de 50 millions de livres sterling.

Matchs à Chelsea: Everton de Lampard en premier, puis les Spurs

Chelsea lance sa saison 2022/23 avec un voyage à Everton de Frank Lampard en direct Sports du ciel avant d’accueillir les rivaux londoniens des Spurs lors de leur premier match à domicile.

L’équipe de Thomas Tuchel affrontera une réunion avec la légende du Blues Lampard à Goodison Park le 6 août, coup d’envoi à 17h30, avant que Tottenham ne visite Stamford Bridge une semaine plus tard.

Chelsea accueillera Liverpool dans l’ouest de Londres le 17 septembre, Manchester United le 22 octobre et Arsenal le 5 novembre.

Leur dernier match avant la pause d’un mois pour la Coupe du monde est à Newcastle, et ils poursuivent leur campagne le lendemain de Noël contre le nouveau promu Bournemouth.

Chelsea se rendra à Tottenham le 25 février et à Arsenal le 29 avril, ce dernier marquant le début d’un pare-chocs des cinq derniers matchs, dont Manchester City à l’extérieur l’avant-dernier week-end de la saison et Newcastle à domicile le dernier jour.

