Petr Cech quitte Chelsea après le rachat de Todd Boehly

Par Ben Brown









L’ancien gardien de but de Chelsea et désormais directeur technique et de la performance Petr Cech devrait quitter les Blues à la fin du mois suite au changement de propriétaire à Stamford Bridge cet été, a confirmé le club.

Cech a passé 11 ans entre les postes de Chelsea, remportant tous les trophées majeurs, après avoir rejoint le Stade Rennais en 2004. Et, après une brève mais finalement infructueuse période avec son rival londonien Arsenal, il est retourné à Chelsea en tant que manager. capacité.

Cependant, suite au rachat de Todd Boehly, qui remplace Roman Abramovich en tant que propriétaire du côté ouest de Londres, Cech a rejoint Marina Granovskaia en quittant le club cet été.

Petr Cech, conseiller technique et performance, quittera ses fonctions le 30 juin. – FC Chelsea (@ChelseaFC) 27 juin 2022

Selon une déclaration officielle, Chelsea a écrit:

“Depuis sa nomination il y a trois ans, Cech a fourni des conseils et des orientations sur toutes les questions de football et de performance dans tout le club, tout en renforçant les liens entre nos équipes masculines et celles de l’Académie.”

Cech lui-même a déclaré aux fans que “ce fut un immense privilège de jouer ce rôle à Chelsea au cours des trois dernières années”. Avec le nouveau propriétaire du Club, je pense que c’est le bon moment pour moi de me retirer. Je suis heureux que le Club soit maintenant dans une excellente position avec les nouveaux propriétaires, et je suis confiant dans son succès futur sur et en dehors du terrain.’

Et le nouveau propriétaire Todd Boehly a ajouté que “Petr est un membre important de la famille Chelsea”. Nous comprenons sa décision de se retirer et le remercions pour ses contributions en tant que conseiller et son engagement envers le club et notre communauté. Nous lui souhaitons le meilleur.

Cet article a été édité par

Josh Barker.



