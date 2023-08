Petits budgets, critiques, manque d’autorité : le rôle de Kick It Out est le plus ingrat du football, mais l’un des plus importants

« Tu sais ce qu’on va faire ? » Ben Tegg a demandé à son nouveau patron avant de démarrer chez Kick It Out. « Non », fut la réponse. « Nous allons régler ce problème. » Quatre ans après sa création en 1993, Tegg est devenu le deuxième membre du personnel de Kick It Out, suivi de sa nouvelle patronne, Piara Powar.

L’organisation caritative anti-discrimination allait devenir un pionnier du football mondial, mais ses modestes racines remontent à un café d’Angel, à Londres, où Tegg et Powar se sont rencontrés pour leur premier jour de travail en 1997. L’organisation s’était « élargie » d’une simple campagne (Éliminons le racisme du football) à Expulsez-lel’organisme à part entière que nous connaissons aujourd’hui, pour lutter contre toutes les formes de discrimination.

Les attendaient un compte bancaire, un nouveau logo et un bureau de 3 mètres sur 3 dans le Business Design Centre, un vaste espace d’exposition situé à 1,6 km au sud de l’Emirates Stadium d’Arsenal.

Devant eux se trouve un long avenir de campagne inlassable avec un budget restreint, d’affrontements avec des géants du football et de vives critiques publiques. Mais avant que tout cela puisse commencer, Tegg et Powar avaient une tâche importante à accomplir : déterminer ce qu’ils allaient faire.

Le problème central auquel Kick It Out est confronté en tant qu’organisation est que la majeure partie de son financement provient des autorités sur lesquelles elle fait pression, et que son indépendance peut être compromise par les aspects pratiques du simple fait de rester à flot.

« Il doit y avoir une certaine empathie lorsqu’il s’agit de Kick It Out », déclare Anton Ferdinand, sa frustration contrebalancée par la compréhension et une dose d’admiration. « Ils sont contrôlés par les instances dirigeantes du football parce que leur argent, en fin de compte, passe par ces instances dirigeantes. Si Kick It Out parle trop ou s’exprime d’une manière qui n’est pas appréciée par les instances dirigeantes, ils sont en danger.»

« Vous ne pourrez jamais être totalement indépendant parce que vous êtes dépendant », explique Lord Herman Ouseley, ancien président de la Commission pour l’égalité raciale (CRE), qui a lancé la campagne Let’s Kick Racism Out of Football en 1993. « Ils [the governing bodies] lorsqu’ils vous donnent cette somme dérisoire, tous s’attendent à ce que vous fassiez certaines choses et que vous les fassiez d’une manière qui leur sera satisfaisante. Sinon, il y aura probablement une pénalité.

Ouseley dit qu’il a été menacé de poursuites judiciaires après avoir rédigé un rapport critiquant un organisme majeur, et Powar, parti en 2011, se souvient avoir été convoqué à une réunion de Premier League pour discuter de « ce que nous faisions et ce que nous avions dit, et pourquoi ils pensaient que c’était mal ». Ceci, associé à un budget nominal et à des critiques extérieures régulières, fait du rôle de Kick It Out l’un des plus ingrats du football.

Pour Ouseley, un exemple vient rapidement à l’esprit. « Un gardien noir qui jouait en Écosse avait subi de nombreux abus racistes », dit-il. « Lorsqu’il est venu nous voir, il avait pensé que nous étions inutiles, mais il ne savait pas où aller. Ses mots étaient : « Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous vous déplacez en voiture avec chauffeur avec un cigare. Je n’étais pas payé, j’étais bénévole. Je faisais ça parce que j’étais passionné.

Ouseley a quitté son poste de président après 25 ans, citant de nombreux autres engagements qui ont suscité moins d’opprobre. «Je recevais tellement de conneries», dit-il. La bataille continue cependant, alors que Kick It Out est confronté à des défis nouveaux et anciens : les abus sur les réseaux sociaux, la myriade de campagnes de football et le faible financement de celles-ci.

Aujourd’hui, Kick It Out dispose d’un revenu d’environ 2,6 millions de livres sterling, la Premier League, la FA et la PFA contribuant chacune à environ 250 000 £. L’organisation aura également reçu 3 millions de livres sterling de Sky entre 2021 et 2024. C’est une amélioration par rapport aux années précédentes – Troy Townsend se souvient des lettres manquantes sur le clavier du PDG lors de ses débuts – mais pas assez pour un organisme de bienfaisance qui a reçu 329 rapports de racisme en 2021. Le 22, près de 30 ans après avoir commencé à tenter de l’éradiquer.

Cependant, avec une baisse significative du nombre de signalements depuis 2019-2020, leurs progrès sont indéniables. « Nous sommes passés d’une position où ils disaient ‘Eff, vous causez des problèmes, il n’y a pas de problèmes, nous pouvons les résoudre' », explique Ouseley. « Ils acceptent désormais que nous les ayons traînés jusqu’au bout. »

Powar est d’accord. «La différence entre hier et aujourd’hui réside dans l’acceptation du rôle que joue Kick It Out», dit-il. « Nous avons dû nous battre pour cela. Il n’y a pas un pouce pour lequel nous ne nous sommes pas battus. Nous sommes passés de l’incertitude quant à la façon dont nous abordions un problème à la définition du genre, à la définition du langage et à la définition de ce qui était acceptable et de ce qui ne l’était pas.

Alors, dans l’ensemble, le football s’est-il amélioré au cours des 30 dernières années ? Townsend rejette entièrement cette question : comme tout le monde chez Kick It Out, sa concentration est inébranlable. « En fait, je n’aime pas comparer le fait que, malheureusement, la discrimination existe toujours », dit-il. « Cela existe toujours – nous avons donc encore du travail à faire. »

