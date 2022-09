Pétitions pour l’élection de Joliet disponibles le 20 septembre – Section locale de Shaw

Les pétitions pour les résidents de Joliet intéressés à se présenter à la mairie ou au conseil municipal seront disponibles à partir du 20 septembre.

Le bureau du greffier de la ville a publié un communiqué de presse annonçant les détails des pétitions requises pour ceux qui souhaitent se présenter aux élections du 4 avril.

Les pétitions seront disponibles au bureau du greffier de la ville dans l’édifice municipal de Joliet au 150 W. Jefferson St.

Les candidats doivent être habiles à voter et avoir vécu dans la ville pendant au moins un an avant l’élection. Ceux qui cherchent l’un des cinq sièges du conseil doivent vivre dans le district qu’ils cherchent à représenter.

Les cinq sièges du conseil de district seront au scrutin du 4 avril, tandis que les trois sièges du conseil général seront à nouveau élus en 2025.

Le site de la ville, joliet.govfournit des ressources pour identifier les districts par adresse et des informations sur les exigences de signature pour les pétitions.

Le communiqué du bureau du greffier note que la loi de l’État impose d’autres qualifications aux candidats. Les candidats sont invités à consulter la loi de l’État et les codes connexes pour déterminer s’ils sont qualifiés pour briguer un poste.

“Le respect de la loi applicable en faisant signer les pétitions de candidature et en les soumettant avec les autres documents requis relève de la seule responsabilité du candidat et non de la ville de Joliet ou de l’un de ses employés”, indique le communiqué. “Ni le greffier de la ville ni aucun autre employé de la ville ne sera chargé d’examiner les pétitions déposées pendant la période de dépôt pour déterminer si elles sont conformes à la loi.”

Le communiqué note également que le bureau du greffier ne fournira pas de conseils sur la façon de faire circuler et de soumettre des pétitions.

Les demandes de candidature doivent être déposées au greffe entre le 12 décembre et le 19 décembre pendant les heures normales de bureau.

Pour plus d’informations, contactez le secrétariat au 815-724-3780.