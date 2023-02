Pétition pour permettre aux chiens de la taverne de Kelowna de réussir après un soutien écrasant

Qui a laissé les chiens… entrer ?

Unleashed Brewing Company à Kelowna a annoncé le jeudi 2 février que les chiens sont autorisés à l’intérieur de leur taverne.

Au cours des cinq derniers mois, l’établissement a autorisé à amener ses chiens à l’intérieur dans le cadre d’une approbation d’essai de Interior Health. Le procès devait se terminer le 15 février, mais la brasserie a lancé une pétition pour garder les chiens dans la brasserie.

En 96 heures, la pétition a reçu plus de 6 400 soutiens. En raison du soutien écrasant, il a accéléré la décision d’approbation, affirmant qu’un accord verbal avait été proposé à la brasserie le 1er février.

“Le but de la pétition était de démontrer et d’obtenir le soutien de la communauté sur l’importance d’avoir un endroit comme Unleashed Brewing Co. qu’ils peuvent visiter avec leurs chiens, et d’encourager une plus grande convivialité envers les chiens en Colombie-Britannique”, a déclaré Unleashed Brewing. dans une version.

“La quantité incroyable de soutien que nous avons reçu est quelque chose à célébrer au sein de cette communauté incroyable”, a déclaré Ashton Skyes, copropriétaire de Unleashed. “Nous sommes ravis de cette opportunité unique de continuer à agir en tant qu’ambassadeurs de la communauté canine. Nous continuerons à travailler avec les autorités sanitaires à mesure que nous progressons pour garantir que nous maintenons un environnement sûr et confortable pour tous ceux qui entrent dans la brasserie.

