Pétition en ligne contre le retour de Drag Story Time à la bibliothèque de Kelowna

Bell Ini, drag queen de Kelowna et invitée de l’Okanagan Drag Collective, se produit lors du spectacle inaugural du groupe à l’emplacement DunnEnzies Pizza Mission de Kelowna le 20 novembre 2021. (Capital News)

Une femme de Kelowna a lancé une pétition en ligne contre le retour de Drag Story Time avec la bibliothèque régionale d’Okanagan.

L’événement devrait reprendre le 28 janvier à Kelowna.

Laurie Baird a commencé à recueillir des signatures sur Change.org le 5 janvier en écrivant: «Drag Queen Events / Adult Entertainment ne convient pas aux jeunes enfants, quelle que soit la prétention d’être adaptée à l’âge. Drag Queens et Strippers ne sont pas des modèles appropriés pour les jeunes enfants qui ont tendance à idolâtrer tout artiste en direct qu’ils rencontrent.

La pétition demande au maire et au conseil de Kelowna de cesser de soutenir ou de financer ce type d’événements.

Kelowna a eu des résidents s’exprimer sur des spectacles de dragsters pour tous les âges dans le passé.

Un groupe de manifestants s’est présenté le 7 décembre à l’extérieur de DunnEnzies sur Lakeshore Road pour protester contre le spectacle de dragsters qui se déroulait avec des enfants.

La pétition de Baird comptait 598 signatures au 15 janvier.

