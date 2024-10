Pétition des voisins contre l’emplacement par le conseil d’une installation de contrôle des animaux

26 octobre — Les citoyens de Newton vivant près de l’ancienne décharge de Maytag ont déclaré qu’ils auraient dû être contactés avant que les membres du conseil décident d’utiliser la propriété pour l’installation de contrôle des animaux de la ville, ce qui a incité plusieurs voisins à assister à la réunion du conseil du 21 octobre pour se plaindre et exhorter les autorités. de reconsidérer leur vote sur la question.

Bryan Moomaw, un résident de Newton qui a présenté la pétition, s’oppose fermement au projet de la ville de construire le refuge au 707 W. Ninth St. N. Il craint que les chenils ne diminuent la valeur des propriétés et n’augmentent excessivement la circulation dans le quartier. Il a demandé au conseil d’envisager un autre emplacement.

« Comment aimerais-tu avoir ça dans ton jardin ? » » demanda Moomaw.

Connie Grimes, une résidente de Newton qui vit également dans la même rue que le site de l’installation de contrôle des animaux, a souligné les dangers potentiels que la ville pourrait rencontrer sur l’ancienne décharge. Elle a récité une lettre du ministère des Ressources naturelles de l’Iowa envoyée à la ville de Newton qui suggérait de prendre des précautions.

Par exemple, la conduite d’eau reliée à l’installation de contrôle des animaux doit être constituée d’un matériau imperméable aux produits chimiques. Grimes a déclaré qu’un détail de la lettre du DNR avait été omis dans les documents de la ville, notamment concernant un réservoir de rétention enterré. Grimes a finalement eu l’impression que ce projet était précipité.

« J’ai informé le DNR de l’existence du char, et ils n’en savaient rien », a-t-elle déclaré. « Ils doivent donc descendre et enquêter. »

Selon les documents de la ville, le site proposé s’étend sur environ 14 acres.

L’administrateur de la ville de Newton, Matt Muckler, a déclaré à Newton News qu’il y avait deux raisons principales pour lesquelles le personnel n’était pas obligé d’informer directement les voisins de l’emplacement du chenil : 1) le personnel ne recommandait pas que le terrain soit rezoné et 2) le personnel n’a pas contacté les voisins lorsque Parkview a pris sur les services d’hébergement.

En comparaison, Parkview se trouve à quelques mètres des entreprises et des résidences, mais le voisin le plus proche de l’ancienne décharge de Maytag est à plus de 200 pieds.

« Si vous sortez à 600 pieds de Parkview, vous heurtez 50 résidences et 11 entreprises », a déclaré Muckler. « Nous n’avons pas demandé la permission à 50 résidents différents et 11 entreprises pour localiser notre installation de contrôle des animaux, étant donné qu’il s’agissait déjà d’une clinique vétérinaire. Mais une partie de ce qu’ils ont fait pour la ville a été d’agrandir leur chenil. »

Aucune entreprise ne se trouve à moins de 600 pieds du nouveau site de l’installation de contrôle des animaux. Mais il y a 17 résidences. Muckler a soutenu que la ville était en train de faire passer son contrôle des animaux d’une zone plus densément peuplée à une zone beaucoup moins densément peuplée. Il a déclaré que les voisins ne ressentiraient aucun bruit ni aucune odeur et ne remarqueraient même pas sa présence.

Même si l’ordre du jour du conseil municipal du 7 octobre – qui comprenait l’action pour l’emplacement définitif de l’installation de contrôle des animaux – avait été publié trois jours auparavant, les voisins voulaient être contactés directement pour connaître les intentions de la ville. En réponse, ils ont déposé une pétition avec plus de 170 signatures demandant un autre site.

Ils pourraient bien réaliser leur souhait. Selon le greffier municipal, le conseil devrait se réunir pour une réunion extraordinaire le vendredi 25 octobre à 11 heures pour envisager un emplacement au parcours de golf de Westwood.

NDLR : Les membres du conseil municipal ont voté à l’unanimité contre l’implantation du chenil à proximité du golf.

Même si de nombreux voisins n’étaient pas en désaccord avec l’idée que la ville construise un chenil, ils ne voulaient généralement pas qu’il soit situé à proximité de leur domicile.

Avant les plaintes exprimées lors de la réunion du conseil municipal, une lettre détaillée a été envoyée aux résidents par le capitaine Chris Wing du service de police de Newton. La lettre expliquait pourquoi la ville avait besoin de l’installation de contrôle des animaux en premier lieu et de la réunion spéciale du conseil municipal qui a suivi pour lancer le projet.

La lettre était également franche sur les défis liés à l’inscription de la propriété au registre des déchets dangereux ou des sites d’élimination dangereux de l’Iowa depuis 1984, et elle comprenait des communications du personnel du DNR montrant que la ville se conformerait aux suggestions de l’agence d’État.

Il ressort clairement du DNR qu’aucune modification substantielle ne peut être apportée au site. Dans la lettre de Wing, il a déclaré que des changements substantiels incluraient l’utilisation résidentielle, les propriétés commerciales où travaillent les gens, l’emplacement de puits ou l’excavation de choses comme les sous-sols ou les fondations.

Puisqu’il n’y aura aucune excavation liée à l’installation de contrôle des animaux et à la dalle de béton sur laquelle elle résidera, la ville ne considère pas cela comme important. Le tapis du chenil doit également comprendre un pare-vapeur imperméable, et les sols contaminés doivent être traités de manière légale et le MRN doit en être informé.

La lettre de Wing aux voisins contenait également un calendrier approximatif du moment où le chenil et tous ses composants seraient construits ou installés. Il a également répondu aux questions fréquemment posées. Voici quelques-unes des réponses de Wing aux problèmes spécifiques soulevés par les résidents :

—Distance entre le chenil et les résidences — « Sur la base de l’emplacement proposé actuel, le chenil serait à 250-275 pieds de la résidence individuelle la plus proche. Toutes les autres résidences sont à au moins 410 pieds du site proposé du chenil. L’hôpital animalier actuel de Parkview L’installation est à 70 pieds de la résidence la plus proche.

—Les chiens seront dehors et feront du bruit — « Les chiens ne seraient pas dehors très souvent. L’installation proposée est destinée à un confinement temporaire jusqu’à ce que l’animal puisse être transféré dans un refuge ou être récupéré. Le temps passé à l’extérieur sera limité au moment où son chenil est en cours de nettoyage… Les niveaux de bruit ne devraient pas être une préoccupation majeure.

—Pourquoi la ville n’est-elle pas tenue de nettoyer le site ? — « Si la ville avait l’intention de permettre le développement de cette propriété pour les utilisations potentielles mentionnées ci-dessus, nous devrions alors suivre un processus pour obtenir des clauses environnementales. Avant d’obtenir ces clauses, nous devrions terminer les activités de nettoyage. »

—Les résidents auraient dû être contactés — « Cette propriété est zonée agricole, il n’y a donc pas eu de processus d’approbation et de notification par le biais de la planification et du zonage qui est requis par le code de la ville. Le personnel comprend l’importance d’être un bon voisin et va… travailler avec le quartier pour atténuer les perturbations.

—Nombre de chiens dans l’établissement — « Il peut y avoir trois à quatre chiens dans leur établissement à un moment donné ou il peut y en avoir zéro. Il n’y a pas de tendance cohérente quant au moment où les chiens sont dans l’établissement. Chiens qui ne sont pas réclamés après sept jours. sont emmenés à l’ARL de l’Iowa pour adoption. La durée moyenne de séjour… est de 48 à 72 heures.

— Les agents des services communautaires seront débordés — « Nous attendons de nos OSC qu’ils gèrent ces installations sous la direction du capitaine de police, et cette approche réduira autant que possible la dépendance de la ville à l’égard des fonds généraux des contribuables.

— Embaucher un employé à temps partiel — « Sous la direction du conseil municipal, la ville proposera un poste de préposé au chenil à temps partiel qui représenterait en moyenne 10 à 15 heures par semaine. Le service de police travaille également avec la Newton High School pour opportunités de stages avec des étudiants intéressés par les carrières vétérinaires.