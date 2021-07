Pétition des fans anglais pour la fête nationale s’ils battent l’Italie

Les fans anglais ont dit à tous ceux qui les écouteraient que « ça rentre à la maison » cet été, et maintenant ils espèrent rester à la maison le lendemain de la finale de l’Euro 2020 après que plus de 100 000 personnes ont signé une pétition en ligne appelant à une fête nationale si le Trois Lions ont battu l’Italie dimanche (EN DIRECT sur ESPN/ESPN+ à 15 h HE aux États-Unis).

L’équipe de Gareth Southgate a atteint la première finale majeure de l’équipe nationale en plus d’un demi-siècle lorsqu’elle a battu le Danemark 2-1 après prolongation lors de la deuxième demi-finale de mercredi à Wembley, et elle sera de retour dans son stade pour la finale le 11 juillet.

Avec le plus grand match du football anglais depuis qu’ils ont remporté la finale de la Coupe du monde en 1966 (également à Wembley) tombant un soir d’école, les fans font campagne pour que le lundi suivant soit libre de travail si l’Angleterre sortait victorieuse.

Une pétition intitulée « Donnez au Royaume-Uni un jour férié le lundi 12 juillet si l’Angleterre remporte l’Euro 2020 » a été déposé sur le site Internet du Parlement britannique, affirmant qu’il serait « bénéfique et sensé » pour les personnes concernées de donner à la nation entière un jour de congé si Harry Kane & Co. battait le Azzurri — quelque chose qu’ils n’ont jamais fait lors de quatre rencontres précédentes lors de tournois.

« L’Angleterre jouera peut-être une finale du Championnat d’Europe à 20 heures le dimanche 11 juillet », lit-on sur le terrain, publié par Lee Jones. « Il serait bénéfique et sensé de donner au pays un jour de congé le lendemain si l’Angleterre gagne, sous la forme d’un lundi férié supplémentaire.

« Dimanche 20 heures est un moment difficile pour les familles de planifier d’être ensemble pour l’événement – savoir que nous avons un jour de congé supplémentaire le lendemain aiderait considérablement cela. De plus, une victoire historique devrait être célébrée. On s’attendrait à ce que l’équipe gagnante pour faire défiler le trophée, et un jour férié serait le moment idéal pour le faire.

« De plus, les Anglais voudraient naturellement continuer à profiter de la victoire, donnant au secteur de la vente au détail et des loisirs une opportunité bien nécessaire de rattraper les revenus perdus. »

Les propres règles du gouvernement britannique stipulent que toute pétition soumise via son site Web doit être examinée pour débat au Parlement si le nombre de signatures dépasse 100 000, une marque que la pétition de jour férié a dépassé le lendemain de la victoire de l’Angleterre en demi-finale.

Cette foule hier soir était un rêve. 16 mois sans réelle présence de fans dans les stades de football et une énorme vague d’émotions sur 120 minutes rappellent pourquoi le football est spécial. Un privilège d’être à l’intérieur de Wembley. Aidé bien sûr par une équipe brillante à surveiller ! ❤️ pic.twitter.com/6Z3TMHkumO – Gary Neville (@GNev2) 8 juillet 2021

Une voix éminente qui soutiendrait probablement l’idée est l’ancien international anglais Gary Neville, qui a appelé à ce que le lundi en question soit un jour de célébration.

« Pour les prochains jours, ces gars [the England team] devons nous concentrer, mais nous n’avons pas à le faire », a déclaré l’ancien capitaine de Manchester United devenu analyste à la télévision à la suite de la victoire sur le Danemark. « Ce pays est absolument en train de rebondir. Fête nationale, amusez-vous bien. »

La même chose s’est produite il y a deux ans lorsque l’Angleterre a atteint les dernières étapes de la Coupe du monde 2018 en Russie. Plus de 200 000 fans ont signé une pétition appelant à ce que le lundi après la finale soit converti en un jour férié national si l’équipe de Southgate devait gagner.

Malheureusement, la pétition – et le rêve – s’est arrêté assez brutalement en demi-finale alors qu’un but tardif de Mario Mandzukic a vu la Croatie éliminer les Trois Lions en prolongation.