Pétition déposée pour la succession de la directrice de la photographie «Rust» Halyna Hutchins en vertu de la loi sur la mort injustifiée

Une pétition a été déposée par une femme demandant la représentation personnelle de la succession de Halyna Hutchins, la directrice de la photographie qui a été tuée sur le tournage du film d’Alec Baldwin « Rouiller . »

Mercredi, une femme nommée Kristina Martinez a déposé la requête par l’intermédiaire de ses avocats pour être nommée à la succession « uniquement dans le but d’enquêter et de poursuivre une action en justice en vertu de la loi sur les morts injustifiées du Nouveau-Mexique devant les tribunaux du Nouveau-Mexique ».

Hutchins a perdu la vie le 21 octobre 2021 sur le tournage du film occidental lorsqu’une arme à feu s’est déchargée de manière inattendue. Elle avait 42 ans. La balle a également blessé le réalisateur Joel Souza.

« Le pétitionnaire demande à être nommé représentant personnel conformément à la loi sur les morts injustifiées dans le but d’enquêter, et éventuellement de déposer et de plaider, une poursuite pour mort injustifiée », indique le dossier du tribunal.

Selon les documents judiciaires, Martinez a affirmé que sa requête était soutenue par le mari de Hutchins, Matthew Hutchins, et leur fils mineur, Aldous Hutchins. Les représentants de la famille Hutchins n’ont fait aucun commentaire lorsqu’ils ont été contactés par Fox News.

Le dépôt de mercredi intervient peu de temps après que Baldwin, producteur et acteur de « Rust », ainsi que ses collègues producteurs du film, aient déposé une plainte pour rejeter l’une des poursuites les visant. Dans une requête obtenue par Fox News, Baldwin, 63 ans, et d’autres producteurs ont demandé au tribunal de rejeter la plainte « sans autorisation de modification ».

Le costume était initialement déposée en novembre par la scénariste Mamie Mitchell – qui est représenté par un célèbre avocat Gloria Allred à la suite des événements qui ont entraîné la mort de Hutchins et la blessure de Souza.

Dans sa poursuite, Mitchell a revendiqué des voies de fait, l’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et l’infliction délibérée de préjudice.

En réponse, Allred a déclaré à Fox News par e-mail: « Les accusés qui ont déposé la réserve essaient d’éviter d’expliquer leur conduite devant un juge et un jury devant un tribunal. Nous avons l’intention de nous opposer vigoureusement à leur réserve, et nous pensons que nous devrions être autorisé à continuer. »

