Petites Maisons / Bloom Architecture

© Hiroyuki Oki

+ 19

© Hiroyuki Oki

Description textuelle fournie par les architectes. Bloom a conçu cette collection de 3 petites maisons en 2019, dans le but de créer un environnement vert surprenant, un havre de paix en déconnexion avec l’une des rues les plus dynamiques de Phnom Penh. À l’intérieur d’un bloc résidentiel colonial, le projet crée un sentiment d’appartenance en transformant le défi de l’accès par une ruelle étroite en l’opportunité de créer une petite communauté résidentielle. Il était essentiel de conserver l’échelle d’un village, une caractéristique unique dans le centre-ville de Phnom Penh, c’est pourquoi les formes des maisons ont été inspirées par les maisons cambodgiennes vernaculaires en bois préexistantes qui s’y trouvent.

© Hiroyuki Oki

Élévation et coupe

© Hiroyuki Oki

Les 4 niveaux de maisons individuelles ont des emprises au sol réduites et des murs de séparation partagés. Cette typologie moderne innovante a été développée comme une alternative pour les centres-villes où la densité est primordiale et le coût de l’immobilier prohibitif. Les ouvertures sont irrégulières et positionnées pour laisser entrer la lumière au rez-de-chaussée tout en préservant l’intimité.

© Hiroyuki Oki

© Hiroyuki Oki

Plan – 1er étage

© Hiroyuki Oki

Plan – 2e étage

Les vues deviennent plus visibles aux étages supérieurs. Les deux premiers niveaux des façades ont été conçus comme une façade à double couche en utilisant un motif personnalisé de blocs de ciment artisanaux locaux. Le savoir-faire de ce matériau a permis d’obtenir le juste équilibre entre esthétique et durabilité. La couleur orange latéritique de l’écran en blocs de ciment est donnée par des pigments naturels, il fournit le substrat parfait pour une végétation tropicale luxuriante.

© Hiroyuki Oki

Diagramme conceptuel

Le maintien de l’échelle domestique du projet et l’ajout d’une sensation plus verte à l’intérieur du bloc résidentiel avaient pour but de créer un sentiment d’appartenance pour les habitants, une communauté, des citadins et des designers d’une trentaine d’années, avec leurs enfants et leurs chiens, partageant de manière créative l’allée, une cour et des toits partagés.