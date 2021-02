Petites entreprises sauvées? Biden a aidé les entreprises en difficulté « d’abord et avant tout » avec une femme nommée, selon la presse Sec Psaki

Petites entreprises sauvées? Biden a aidé les entreprises en difficulté « d’abord et avant tout » avec une femme nommée, selon la presse Sec Psaki

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a lancé une vague de critiques après avoir suggéré que l’administration Joe Biden aidait les entreprises en difficulté «d’abord et avant tout» en engageant une femme pour diriger la Small Business Administration.

On a demandé à Psaki ce que le président avait l’intention de faire pour aider les petites entreprises lors d’une séance de questions-réponses virtuelle mardi, alors que de nombreuses entreprises indépendantes continuent de languir sous une série de politiques de fermeture au niveau des États et d’autres restrictions au milieu de la pandémie de coronavirus.

«D’abord et avant tout, il a nommé une femme à la tête de la Small Business Administration, qui y travaillait auparavant» A déclaré Psaki, faisant référence à Isabel Guzman, que Biden a nommée à la tête de la SBA le mois dernier.

J’ai reçu une tonne de bonnes questions sur Twitter depuis notre dernière vidéo, alors j’ai pris le temps de répondre à quelques autres ici. Nous avons couvert beaucoup de terrain – de ce que nous faisons sur les vaccins à @POTUS aide les petites entreprises, à une mise à jour sur Major et Champ. pic.twitter.com/X9P48csp9S – Jen Psaki (@PressSec) 16 février 2021

Alors que l’attaché de presse a également cité les 60 milliards de dollars consacrés aux petites entreprises dans le cadre du « plan de sauvetage américain » de Biden et a noté qu’il avait signé un décret pour «Faciliter l’accès des petites entreprises appartenant à des minorités au financement dont elles ont besoin», Les critiques se sont penchées sur ses commentaires sur le sexe de l’administrateur SBA, demandant en quoi cela avait une quelconque pertinence pour les mères et les papas en difficulté.

« Pouvez-vous laisser l’intersectionnalité reposer pendant 5 minutes effrayantes et donner les réponses dont nous avons réellement besoin? » un utilisateur mentionné. «Si mon entreprise doit rester fermée pour toujours, je me fiche franchement que l’administrateur de la petite entreprise soit [led by] une femme ou pas.

pic.twitter.com/90nDGkXk5D – La vraie politique américaine (@RealAPolitics) 16 février 2021

Je pense que si vous demandez à un propriétaire de petite entreprise, que peut faire l’administration Biden pour vous aider. Je doute que leur réponse inclue, "d’abord et avant tout, j’espère qu’ils embaucheront une femme pour diriger l’administration des petites entreprises!" Pensez que l’aide financière serait la première! Mais revenez dessus! – Brennan Huff 🦅🇺🇸 (@ BHuff0444) 17 février 2021

Propriétaire de petite entreprise: S’il vous plaît. Mon gouverneur n’ouvrira pas mon état. Nous n’allons pas y arriver. Nous avons besoin de secours. Pouvez-vous m’aider? Psaki: Tout d’abord, il a nommé une femme pour diriger le SBA. C’est ce qui se passe lorsque vous élisez des personnes obsédées par le genre. – Austin Smith (@ChairmanAustin) 17 février 2021

Un autre commentateur a observé que, à l’exception de l’administration George W. Bush, chaque président depuis son père, George HW Bush, a nommé au moins une femme à la tête de l’ASB – y compris Donald Trump. L’aîné Bush a exploité le premier, Susan Engeleiter, en 1989.

Wow, quel exploit. Mais, il semble que George HW Bush ait nommé la première femme administrateur de la SBA en 1989, et chaque président suivant (à l’exception de GW Bush) a eu au moins une femme à la tête de la SBA. – RRD (@dan_drick) 16 février 2021

Certains internautes ont cependant repoussé les détracteurs de Psaki, les accusant d’ignorer une partie de la réponse de l’attachée de presse qui soulignait le mandat antérieur de Guzman à la SBA, ainsi que sa référence aux milliards d’aide mis de côté pour les petites entreprises. La dernière administratrice de la SBA sous Trump, Jovita Carranza, était également entrée dans ce rôle après un long passage à l’agence, en servant de numéro deux sous George W.Bush de 2006 à 2009.

Devis complet: "Il a nommé une femme pour diriger la Small Business Administration QUI A TRAVAILLÉ LÀ." Pourquoi ont-ils coupé la citation au milieu d’une phrase? – Ashtar (@ Ashtar94) 17 février 2021

La partie qu’ils ont commodément laissée de côté était les 60 milliards de dollars pour les petites entreprises dans le plan de sauvetage américain. Joli petit 5 secondes sélectif à partager sur une réponse aux multiples facettes … #clickbait – Andrew H 🇺🇸 (@ H_Andrew021) 17 février 2021

L’administration Biden s’est néanmoins efforcée de mettre en valeur ses nominées au cabinet et à d’autres postes de direction à chaque occasion, ce qui a souvent suscité une couverture abondante dans la presse d’entreprise américaine. Une série de rapports après la course présidentielle du 3 novembre ont salué l’équipe de communication dirigée par des femmes de Biden comme « Création d’histoire » et un « première » – réclamations contesté à l’époque par l’attachée de presse de Trump, Kayleigh McEnany (pas un homme), qui a noté que l’équipe de communication de l’ex-président était également dirigée par des femmes.

Aussi sur rt.com MSM annonce que l’équipe de communication dirigée par des femmes de Biden constitue une avancée majeure … bien que Trump en ait déjà une en place

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!