PETITES ENTREPRISES LE SAMEDI EST ESSENTIEL : CONSOMMATEURS – Shaw Local

Les acheteurs de vacances aliénés avec le chahut traditionnel du Black Friday devraient soutenir Samedi des petites entreprises en magasinant localement le 26 novembre, que ce soit en personne ou en ligne.

Vous pouvez trouver un mélange étonnant de cadeaux uniques et de services exceptionnels à acheter pour votre famille et vos amis, tout en contribuant au bien-être de l’économie de votre communauté.

Depuis sa création en 2010 par American Express, Small Business Saturday a généré quelque 163 milliards de dollars de dépenses de consommation.

Selon le Enquête du samedi auprès des consommateurs sur les petites entreprises .

Les réponses à l’enquête pour 2021 ont indiqué que 64 % des consommateurs qui ont magasiné ou dîné le samedi des petites entreprises l’ont fait dans l’esprit de soutenir les entreprises sous-représentées au sein de leurs communautés.

L’enquête a également révélé que les achats en ligne – une source de croissance des revenus des petites entreprises pendant la pandémie de coronavirus – ont légèrement augmenté en 2021, avec 58 % des acheteurs effectuant un achat en ligne, par rapport à 2020 (56 %) et 2019 (43 %).

Près de quatre consommateurs sur chaque samedi des petites entreprises, cinq (79 %) ont compris l’importance de soutenir les petites entreprises de leur communauté et deux sur trois (66 %) ont déclaré que cette journée leur donnait envie de “magasiner petit” tout au long de l’année. .

Aujourd’hui, les petites entreprises (500 employés ou moins) représentent près de 33,2 millions d’entreprises américaines, emploient 46,4 % de ceux qui travaillent dans le secteur privé et créent deux nouveaux emplois sur trois.

Pour de nombreuses collectivités, les taxes de vente représentent la plus grande source de revenus budgétaires d’une municipalité, compensant souvent tout besoin d’augmentation de l’impôt foncier. Les municipalités autonomes comme Elmhurst bénéficient encore plus des taxes locales sur la nourriture et les boissons, la vente au détail, le carburant, etc.

Plus important encore, 68 % de chaque dollar dépensé dans une petite entreprise locale reste dans la communauté, contre 44 % chez un détaillant à grande surface.

Il y a donc de nombreux avantages à magasiner « petit » en cette saison des Fêtes, et tout au long de l’année.