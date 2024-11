Petite construction, gros casse-tête : un quadruplex de Toronto fait face à un mur de paperasserie

Ouvrez cette photo dans la galerie : Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.Architecture poiésis

Vu du trottoir, le quadruplex que Nigel Churcher, directeur artistique et scénographe chevronné de Toronto, a construit au cours des dernières années s’inscrit dans l’éclectisme joyeux de la Petite Italie, précisément parce qu’il ne s’y intègre pas tout à fait.

La moitié sud entièrement reconstruite d’un semi-remorque centenaire de Shaw Street, juste au nord de College, présente toutes sortes d’éléments qui lui confèrent le genre de caractère qui ajoute au caractère d’une rue de caractère. Les trois arcades superposées faisant face à Shaw (l’une étant une grande fenêtre, l’autre couvrant un petit porche et l’autre renfermant une entrée latérale au premier étage) rappellent, selon l’architecte Gregory Rubin, « un campanile, les arcs en couches des clochers italiens ».

Au lieu d’une porte d’entrée, il y a une terrasse en contrebas de 160 pieds carrés qui s’ouvre sur l’un des deux studios du sous-sol. L’unité à l’arrière a une version identique, et toutes deux servent d’entrées et d’espaces ouverts spacieux mais isolés pour les locataires. L’appartement du premier étage dispose de deux chambres et les deux étages supérieurs sont une grande unité simple, avec des balcons orientés à l’est et à l’ouest. Enfin, la nouvelle ligne de toit du troisième étage est plate et quelque peu surélevée, bien qu’il semble qu’une partie du pignon en pente de son ancien jumeau siamois s’est frayé un chemin dans la brique rouge rejointoyée du mur avant.

Il s’agit notamment d’un projet sur mesure visant à célébrer cette densité supplémentaire au lieu de chercher à la dissimuler.

Pourtant, le nouveau développement de la Petite Italie de M. Churcher (lui et sa partenaire Jessica ont emménagé dans l’unité de deux étages le mois dernier) offre une sorte d’avertissement sur les complexités qui peuvent attendre les soi-disant « promoteurs citoyens » qui entreprennent à eux seuls pour convertir des maisons conventionnelles, en particulier dans les quartiers denses, en quadruplex ou en appartements à petite échelle désormais autorisés par les nouvelles politiques d’aménagement du territoire de Toronto.

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.Architecture poiésis 1 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.John Lorinc/Le Globe and Mail 2 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.Architecture poiésis 3 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.Architecture poiésis 4 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.John Lorinc/Le Globe and Mail 5 sur 11

Nigel Churcher sur le balcon de son quadruplex de la rue Shaw.John Lorinc/Le Globe and Mail 6 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.Architecture poiésis 7 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.Architecture poiésis 8 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.Architecture poiésis 9 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.John Lorinc/Le Globe and Mail 10 sur 11

Quadruplex appartenant à Nigel Churcher sur la rue Shaw à Toronto. Conception de l’architecte Gregory Rubin.Architecture poiésis 11 sur 11

« Nigel est un excellent client », déclare M. Rubin, qui, avec le designer Alejandro Lopez, dirige Architecture poiésis. « Il a une vision du design et j’aimerais travailler avec plus de personnes comme celle-là. » Mais M. Churcher, une figure exigeante qui travaille dans le monde intensément créatif et technique de la production cinématographique et télévisuelle, avait le pressentiment qu’il serait frustré par sa digression vers le développement, et il l’était. « Je suis dans une industrie où nous concevons, construisons, faisons des erreurs et corrigeons les erreurs à une vitesse effrénée », a-t-il pensé un matin ensoleillé de la semaine dernière alors qu’il était assis sur le petit porche surplombant Shaw, profitant de la vie dans la rue. « Je suis le responsable. »

Il s’est avéré que construire un multiplexe dans le Toronto moderne n’est pas du tout comme construire des plateaux de tournage.

M. Rubin n’était pas le premier architecte embauché par M. Churcher lorsqu’il a commencé à penser à reconstruire le semi-remorque qu’il avait acheté sur Shaw. Peu de temps après, en 2015, il a fait appel à M. Rubin pour lui présenter quelques idées sur une nouvelle façade dans le cadre du projet de conversion de l’habitation d’une maison unifamiliale en un immeuble à logements multiples. « Je me suis dit : « Oh, Nigel travaille dans le cinéma » », se souvient M. Rubin. « présentons cela comme un décor d’opéra. » Il a construit deux maquettes, avant et après, les présentant sous un avant-scène de théâtre miniature lors des actes un et deux.

À ce moment-là, l’idée avait déjà été prise au piège dans le processus d’approbation de l’urbanisme de la ville, car la demande était accompagnée d’une longue liste de modifications mineures, dont la moindre n’était pas l’idée de remplacer une entrée principale conventionnelle par une terrasse en contrebas. Ce concept, a informé la Ville à M. Rubin, ne correspondait pas au caractère du quartier.

Il n’a pas cru à cet argument et s’est lancé dans une petite étude de planification, qui a produit une carte montrant de nombreux semi-remorques et maisons individuelles le long de Shaw avec des entrées en contrebas dans la cour avant et des puits de lumière menant aux appartements au sous-sol. « Je ne peux pas parler de l’histoire de ces projets, mais [they’re] dans le quartier», dit-il. « Nous essayons vraiment de développer une typologie. » Le service d’urbanisme n’a pas soutenu la candidature de M. Churcher au Comité de dérogation, mais a au moins accepté de travailler avec M. Rubin pour trouver des solutions. Ils ont obtenu un oui en mai 2017.

La construction, cependant, n’a commencé qu’en 2020, en raison de retards liés à davantage de problèmes réglementaires, au choc des taxes de développement et à une foule d’obstacles inattendus.

À un moment donné, les autorités municipales ont décidé que la façade en briques existante devait être préservée – une recommandation coûteuse et déroutante qui aurait forcé M. Churcher à embaucher des ingénieurs en structure pour soutenir le mur avec le type de contreforts en poutres d’acier qui est devenu monnaie courante pour la préservation. les façades des anciens immeubles du centre-ville sont réaménagées en gratte-ciel. M. Churcher et M. Rubin ont tous deux remis en question la sagesse de cette approche ; M. Rubin a finalement embauché un maçon qui a confirmé que bon nombre des vieilles briques ne valaient pas la peine d’être conservées.

Une autre exigence qui a intrigué M. Churcher : une recommandation selon laquelle il commande une étude de compactage du sol. Bien que certaines propriétés le long de Shaw soient notoirement instables parce qu’elles ont été formées par la décharge de Garrison Creek, M. Churcher a remis en question les méthodes utilisées pour effectuer l’évaluation : «[The house] est garé ici depuis cent ans, et maintenant le sol sur lequel il a été construit n’est pas stable ? il a demandé. « Vous ne voyez pas l’ironie de tout cela ? M. Rubin soutient cependant que de telles mesures sont prises dans l’intérêt de la sécurité, tant des résidents que du grand public. Comme il le dit : « Vous découvrirez tôt ou tard sur quel type de sol vous construisez. »

Le problème le plus irritant sous la selle de M. Churcher concernait peut-être les services publics de ce nouveau bâtiment. Avec quatre unités autonomes, chacune devait disposer de son propre chauffage, eau, gaz et électricité. De plus, en raison des normes d’efficacité énergétique de plus en plus strictes qui éliminent les fuites dans ces habitations, il a dû investir dans des systèmes de ventilation spécialisés pour empêcher l’accumulation d’humidité.

M. Churcher avait pour vision de minimiser l’empreinte de tous ces systèmes mécaniques, mais son idée a été contrecarrée, dit-il, parce que tous les entrepreneurs travaillaient seuls, selon leurs propres méthodes. « La coordination de tous les consultants professionnels requis est inefficace », dit-il.

Debout devant le placard utilitaire de l’un des studios, M. Churcher désigne d’un geste mécontent un espace qui ressemble à un moteur d’avion. « Il a été conçu par le plombier, l’électricien, le spécialiste du CVC. Personne ne se soucie les uns des autres, alors tout est claqué ici. Ceci, poursuit-il avec aigreur, était une excellente occasion de faire quelque chose de super fantastique. Ces boîtes ne doivent pas nécessairement avoir cette forme.

À certains égards, M. Churcher s’est retrouvé empêtré dans un processus – conception puis construction – qui est devenu beaucoup plus complexe sur le plan technique qu’il ne l’imaginait, en grande partie à cause de la superposition constante de réglementations du code du bâtiment et de l’évolution des normes d’ingénierie.

Pourtant, le processus de planification rigide et souvent opaque de la ville, ainsi que l’imposition de frais supplémentaires au compte-goutte, ont contribué à ses frustrations. M. Churcher est reparti avec l’impression qu’aucun individu n’était responsable de la réalisation de son projet – et certainement pas quelqu’un qui remplissait le rôle de responsable qu’il joue à la télévision ou dans les productions cinématographiques. « On ne peut pas mettre quatre ans pour faire un film, n’est-ce pas ? dit-il, refusant de dire jusqu’où il a dépassé son budget avec le quadruplex. « L’une de mes plaintes ces jours-ci est [that] nous perdons la capacité de prendre une décision.

M. Rubin, pour sa part, défend les garde-fous techniques que sa profession impose à de telles entreprises, mais reconnaît que la Ville doit lever les ambiguïtés inhérentes à ses processus si l’on veut que de tels projets anormaux deviennent plus courants. «La Ville avait parfois du mal à ne pas savoir quoi faire face à des choses qui sortaient de l’ordinaire.»

Mais M. Lopez, qui a rejoint Poiesis au milieu du projet de M. Churcher, rappelle les bénéfices d’entreprises aussi délicates. « Ce qui est étonnant quand vous êtes au troisième étage, c’est que vous voyez combien d’immeubles de taille moyenne il y a dans le quartier, et qui étaient probablement là avant le zonage », dit-il, détaillant un tableau typiquement torontois, avec des voisins assis sur le dos. terrasses, prendre une tasse de thé ou fumer une cigarette, avec vue sur l’horizon. « Ces espaces existent », ajoute M. Lopez, « et ils sont très dynamiques. »

Comment les coûts montent en flèche

Étant donné que le projet de Nigel Churcher était un quadruplex, il nécessitait quatre compteurs distincts de Toronto Hydro ainsi que des mises à niveau de tension pour gérer des fonctionnalités supplémentaires, telles que la ventilation. Le premier devis, dit-il, était de 38 000 $. Ensuite, il est passé à 104 000 $ et finalement il a dépensé 120 000 $, en partie parce que le transformateur à proximité ne pouvait pas supporter la charge supplémentaire. «Il me semble que j’ai mon propre transformateur», dit-il, ajoutant qu’Hydro n’a jamais fourni d’explication sur le prix. « Je ne sais pas comment ils ont calculé ce coût. »

Le coût n’était pas le seul problème, comme l’ont découvert d’autres qui ont essayé de construire des multiplexes. Les architectes Janna Levitt et Dean Goodman ont acquis un terrain de coin dans l’annexe, sur Ulster Avenue, dans le but de construire un multiplex de cinq logements avec mode d’occupation en copropriété ; ils réduisaient leurs effectifs et avaient l’intention d’utiliser deux des unités. Mme Levitt dit qu’Hydro, qui appartient entièrement à la ville de Toronto, les a d’abord informés qu’elle ne savait pas comment gérer de telles améliorations sur les lots de maisons individuelles précédents, et qu’il lui a ensuite fallu près d’un an pour terminer les travaux.

« Hydro n’avait pas rattrapé son retard [to the zoning changes allowing multiplex] et ne semblait pas très intéressé à rattraper son retard », explique Mme Levitt. « Il existe un décalage entre la libéralisation du zonage dans la ville et le plaidoyer auprès des autres autorités compétentes. C’est l’un des problèmes critiques et l’hydroélectricité constitue l’une des plus grandes lacunes. Elle a dû contacter les médias (le Toronto Star a été le premier à rapporter l’histoire), puis pousser sa conseillère locale, Dianne Saxe, qui siège au conseil d’administration d’Hydro, à user de son influence auprès du service public. Le projet a obtenu le feu vert en une semaine.

La Ville de Toronto affirme que tous ces projets doivent être conformes au code du bâtiment de l’Ontario. Mais un porte-parole a ajouté que « la Ville surveille activement les résultats des récentes demandes de multiplex, y compris le processus d’examen et d’approbation de Toronto Hydro, afin de déterminer la politique future potentielle ».

Le conseil municipal et Hydro ont approuvé plus tôt ce mois-ci un nouvel accord permettant une approche plus rationalisée pour de tels projets, avec de nouvelles règles attendues d’ici le 1er janvier, selon le porte-parole d’Hydro, Daniel McNeil. « Toronto Hydro reconnaît qu’elle a du travail à faire pour s’assurer de suivre le rythme du raccordement des multiplexes, et depuis février, nous avons mis à jour nos procédures, pratiques et normes afin de rationaliser ce processus pour nos clients », a-t-il déclaré. «Cela implique de garantir que nous pouvons permettre davantage de développements de multiplexes, ainsi que toute connexion supplémentaire de ruelles ou de pavillons-jardins sur le même site.»