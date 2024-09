Petite chance pour quelques gouttes de pluie, en prévision d’une fin de semaine chaude

Météo du mardi : faible risque d’averses, préparation pour une fin de semaine chaude Mise à jour : 7 h 03 HE, 17 septembre 2024

RICHARD, MERCI POUR ÇA. ILS POURRONT FAIRE ÇA AVEC NOUS ICI À LA MAISON. NOUS ATTENDONS LA CHALEUR, ATTENDONS LA CHALEUR. ATTENDONS TOUJOURS LA PLUIE. RIEN NE S’ATTEND POUR L’INSTANT. NOUS AVONS PEUT-ÊTRE UNE CHANCE. ET CELA SERA PLUS FORTEMENT DANS NOS COMTÉS EXTÉRIEURS, QUI ONT AUSSI BESOIN DE LA PLUIE. DONC VOUS SAVEZ QUI VA L’OBTENIR. NOUS SOMMES HEUREUX POUR VOUS. JE PENSE QUE TOUT LE MONDE SERA TOUT À FAIT D’ACCEPTATION D’AVOIR UN PEU DE PLUIE PAR ICI. ET LES ENDROITS QUI ONT LE PLUS DE CHANCES SONT EN FAIT CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN, N’EST-CE PAS ? COMME NOUS VOUS MONTRONS LA CARTE DE LA SÉCHERESSE ICI DANS UNE SECONDE. Mais il restera plutôt sec les prochains jours. C’est un peu la même chose, mais au moins les nuages ​​d’aujourd’hui provenant de ce système au-dessus des Carolines nous garderont un peu plus frais. Donc, il restera plutôt sec. Les risques d’averses d’aujourd’hui sont faibles et se concentrent au sud-est de Cinciniati. Le reste de la semaine de travail semble plutôt sec et les températures commenceront à remonter vers les 90 degrés. Nous pourrions avoir une autre période de 4 ou 5 jours où les températures maximales atteindront les 90 degrés chaque après-midi. D’ici le week-end, nous commencerons à voir des risques de pluie qui essaieront de s’installer d’ici dimanche ou lundi. Nous allons donc garder un œil dessus. Mais pour aujourd’hui, votre meilleure chance de voir de la pluie sera dans nos comtés de l’est. Ce système est stationné au-dessus de la Caroline du Nord en ce moment et lance des averses de pluie sur la Virginie. Vous pouvez voir Washington, DC en quelque sorte à la limite de la pluie ce matin, là où ce vol d’honneur se dirige. Alors que nous regardons Charleston, ils voient une pluie plus constante arriver. Mais pour nous, tout comme avec le dernier système, nous sommes en quelque sorte à la limite, et nous ne verrons que la possibilité de quelques averses passagères, surtout si vous êtes situé au sud-est de Cincini, du comté d’Adams, du comté de Mason, de certaines parties du comté de Brown. C’EST PROBABLEMENT LE MEILLEUR CHOIX POUR VOIR DE LA PLUIE. DONC JE VAIS APPUYER SUR PLAY ICI SUR LE FUTURECAST. LES NUAGES ONT DÉJÀ COMMENCÉ À ROULER AU COURS DE LA NUIT. ILS S’ÉPAISSIRONT AU COURS DE LA JOURNÉE, ET LA MEILLEURE CHANCE QUE CERTAINES DE CES AVERSES ÉLOIGNÉES NOUS ATTEIGNENT SERA EN FIN D’APRÈS-MIDI ET EN SOIRÉE. DONC VOICI SIX, 19 H CE SOIR. QUELQUES AVERSES DE PLUIE ESSAYENT D’ATTEINDRE NOS COMMUNAUTÉS DU SUD-EST, ET QUI SE DÉGRADENT EN SE RETROUVANT VERS L’OUEST DEMAIN. DES NUAGES LE MATIN, UN PEU PLUS DE SOLEIL. UNE FOIS QUE NOUS SERONS EN APRÈS-MIDI, ET PEUT-ÊTRE UNE RAYURE ÉRABLE ICI OU LÀ. MAIS ENCORE UNE FOIS, NOUS NE VISONS PAS DE PLUIE QUI VA VAINCRE LA SÉCHERESSE. ET NOUS EN AVONS BESOIN. VOUS VOYEZ, LES ZONES QUI SONT LES PLUS TOUCHÉES PAR LA SÉCHERESSE EN CE MOMENT. LES COMTÉS DES HIGHLANDS, EN PARTICULIER À L’EST DE HILLSBORO, SONT DANS DES CONDITIONS DE SÉCHERESSE EXCEPTIONNELLES CE MATIN. CIEL NUAGEUX ET TEMPÉRATURES CONFORTABLES. NOUS COMMENÇONS DANS LES 50 OU 60 MIN, SELON VOTRE EMPLACEMENT. PRÉVOYEZ UN CIEL NUAGEUX AUJOURD’HUI ET DES TEMPÉRATURES QUI SERONT PLAFONDÉES DANS LES 80 OU 85 MIN. ENTRE 83 ET 85 MIN POUR LA PLUPART D’ENTRE NOUS. DEMAIN, NOUS COMMENCERONS PAR UN CIEL NUAGEUX ET 85. JEUDI, UNE JOURNÉE SÈCHE ET REMARQUEZ QUE CES TEMPÉRATURES RETOURNENT À 90. DONC POUR LES HEURES DE DÉPART DU LPGA LE MATIN, LES TEMPÉRATURES DEVRAIENT ÊTRE DANS LES 60. LE DERNIER MATCH DES REDS, UN APRÈS-MIDI CHAUD ET PITBULL À RIVERBEND JEUDI SOIR ENVIRON 78 DEGRÉS SERONT DANS LES 90. TEMPS CHAUD POUR TOUS CETTE FÊTE D’OKTOBERFEST AU CENTRE-VILLE. PLUS TARD CE WEEK-END. KATIE, COMMENT SONT LES ROUTES CE MATIN ? ELLES SONT BONNES. NOUS AVONS DES CONDITIONS SILENCIEUSES