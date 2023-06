Petit mais puissant : un minuscule centre de données chauffe une piscine au Royaume-Uni

Une banque d’ordinateurs aide à chauffer une piscine intérieure de 25 mètres à Exmouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Une entreprise britannique à l’origine du projet distribue la chaleur gratuitement mais facture les utilisateurs de ses ordinateurs pour couvrir ses propres frais d’électricité.

Le projet est une solution d’essai pour réduire l’empreinte carbone et les factures énergétiques en réduisant la dépendance aux chaudières à gaz.

Un centre de loisirs à Exmouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre, utilise un petit centre de données pour chauffer sa piscine intérieure, testant une solution innovante qui réduit ses factures énergétiques et son empreinte carbone.

Une installation sur site capte la chaleur générée par une banque d’ordinateurs, amenant la piscine de 25 mètres à la température requise environ 65% du temps, réduisant ainsi la dépendance aux chaudières à gaz.

Deep Green, la société britannique à l’origine du projet, cède gratuitement la chaleur et couvre ses propres frais d’électricité, mais facture à ses clients l’utilisation de ses ordinateurs capables d’alimenter l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

« C’est une relation symbiotique. Nous faisons refroidir nos ordinateurs gratuitement », a déclaré à l’AFP le PDG de Deep Green, Mark Bjornsgaard, au Exmouth Leisure Centre, leur site phare.

« La piscine rend un aussi grand service que nous. »

Bjornsgaard a soulevé le couvercle d’une boîte blanche de la taille d’un lave-vaisselle, révélant des ordinateurs immergés dans une huile minérale qui capte l’excès de chaleur.

L’huile s’écoule ensuite dans un échangeur de chaleur où elle rencontre l’eau froide de la piscine.

« Les centres de données normaux évacuent simplement cette chaleur. Ils utilisent une énorme quantité d’eau pour évaporer la chaleur », a déclaré Bjornsgaard, ajoutant que 99% de cette chaleur est gaspillée dans l’atmosphère.

Selon Bjornsgaard, environ la moitié du coût de fonctionnement d’un centre de données est consacrée au refroidissement des ordinateurs.

« Nous n’avons pas ces coûts. Donc, d’un point de vue environnemental et durable, c’est une très bonne chose à faire », a-t-il déclaré.

« Des économies substantielles »

Peter Gilpin, PDG de LED Community Leisure, qui gère la piscine, a déclaré que le déploiement de la technologie Deep Green était « très opportun » après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière a fait grimper les prix de l’énergie.

Les services publics représentent généralement environ un tiers des coûts totaux de fonctionnement du centre de loisirs et la facture annuelle de gaz de la piscine avait plus que triplé pour atteindre près de 80 000 (102 000 $) avant l’installation du centre de données en mars, a-t-il ajouté.

« Nous avons été assez durement touchés par cette augmentation du coût du gaz pendant l’hiver, mais nous espérons que l’hiver prochain, une très grande partie de nos coûts de chauffage proviendra de la technologie Deep Green », a déclaré Gilpin.

Bien qu’il soit tôt pour juger des résultats sur une longue période, ils constatent déjà des « réductions de notre consommation de gaz » et des « économies significatives », même avec la baisse des coûts énergétiques ces derniers mois.

Il a ajouté que « non seulement cela réduit nos coûts énergétiques et notre consommation de gaz, ce qui était le principal avantage, mais… nous réduisons notre empreinte carbone ».

Gilpin s’est dit « fier » d’avoir été le premier site à déployer la technologie de Deep Green et envisage maintenant de l’installer dans les autres piscines qu’ils gèrent.

Mais maintenant, ils pourraient avoir de la concurrence.

Bjornsgaard a déclaré avoir vu « la demande exploser », avec des milliers de sites potentiels à travers l’Europe souhaitant déployer leur technologie, en particulier les piscines et les systèmes de chauffage urbain.

Dans le même temps, de plus en plus d’entreprises cherchent à utiliser des ordinateurs Deep Green parce qu’ils sont « respectueux de l’environnement » et « beaucoup moins chers que leur fournisseur de cloud habituel », a déclaré Bjornsgaard.

« Mais nous faisons aussi du bien social, n’est-ce pas? Nous chauffons une piscine et aidons les piscines à rester ouvertes », a-t-il ajouté.