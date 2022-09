NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bien qu’il n’y ait pas eu de panique au concert Panic at the Disco, il y avait des flammes.

Un petit incendie s’est déclaré sur scène lors du concert du groupe pop au Minnesota mercredi soir.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré la foule au Xcel Energy Center de St. Paul applaudissant après qu’un machiniste ait éteint le feu avec un extincteur alors que le groupe semblait continuer à jouer.

“Ce n’est pas une panique au concert disco à moins que la machine pyro ne prenne feu #panicatthedisco”, a tweeté @purplecoati.

Le feu est resté faible et contenu sur la scène. Aucun blessé n’a été signalé à l’intérieur de l’arène, qui comptait environ 7 500 fans, selon Pioneer Press.

@ Stpaulgirl3 a tweeté “Mon fils et ma fille étaient tous les deux là-bas. Mon fils est un ingénieur qui a fait son travail de maîtrise sur la sécurité des foules, alors vous pariez qu’il était préparé. Ils s’en sont bien sortis tous les deux. Ils ont dit que le groupe était bien préparé avec des extincteurs .”

Dans l’ensemble, la performance de mercredi soir a semblé recevoir une bonne réponse, avec le critique de Pioneer Press, Ross Raihala, écrivant, ‘Viva’ regorge d’épopées de rock d’arène imposantes qui [lead singer Brendon] Urie absolument cloué. Les moments les plus convaincants, cependant, étaient les plus calmes. Une chanson sur une relation se terminant par la mort, “Don’t Let the Light Go Out”, est facilement la plus forte du groupe avec une réelle résonance émotionnelle. Et « All by Yourself » est une refonte tellement savante et effrontée du classique « All by Myself » d’Eric Carmen qu’ils lui ont attribué un crédit d’écriture. »

Raihala n’a pas mentionné l’incendie dans son histoire, ce qui implique que ce n’était pas un obstacle – du moins pendant longtemps.

Le groupe participe à sa tournée “Viva Las Vengeance Tour” qui traverse actuellement les États-Unis et le Canada. La tournée se déroule jusqu’en octobre avant de partir pour l’Europe.

Le Xcel Energy Center n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News du jour au lendemain.