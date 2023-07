Un « petit groupe » de républicains de la Chambre a « essentiellement créé un piège » en chargeant la loi sur l’autorisation de la défense nationale d’un large éventail d’amendements nationaux, a déclaré dimanche le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

« Cette législation n’atteindra jamais le bureau du président », a déclaré Sullivan lors d’une apparition dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN. « Cela devrait être un domaine où la politique s’arrête et où la sécurité nationale commence. »

Sullivan faisait référence à une myriade d’amendements proposés par les républicains de la Chambre. Il s’agit notamment d’efforts qui mettraient fin à diverses initiatives de diversité au sein du ministère de la Défense, limiteraient l’accès des militaires transgenres en service actif à des soins d’affirmation de genre et, peut-être le plus controversé, prévenir le ministère de la Défense de rembourser ou de payer les dépenses liées à l’avortement pour les militaires en service actif.

« Ce qui est réel, ce sont les capacités nécessaires, les technologies et le soutien social fondamental pour nos troupes et leurs familles. C’est sur quoi tout cela aurait dû être concentré, pas sur ces problèmes politiques nationaux », a déclaré Sullivan sur « This Week » d’ABC.

Mais les dirigeants du GOP ont donné leur approbation tacite aux amendements, rendant la caractérisation de Sullivan plus nébuleuse.

Le NDAA est le projet de loi américain omnibus qui finance le ministère de la Défense et est largement considéré comme l’un des textes législatifs les plus critiques. Le projet de loi est maintenant dirigé vers le Sénat, où les sénateurs démocrates agiront probablement pour supprimer bon nombre de ces amendements les plus controversés.

« En fin de compte, je ne crois pas que cela réussira parce que je crois que la sagesse prévaudra », a déclaré Sullivan.