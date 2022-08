Petit feu près de Little White au sud-est de Kelowna

Un nouvel incendie a été découvert le 23 août juste à l’est de Little White (BC Wildfire Service)

Un autre petit incendie s’est déclaré près de Kelowna.

BC Wildfire Service répertorie un nouvel incendie juste à l’est de Little White.

Le feu est estimé à seulement 0,01 hectare.

On soupçonne que l’incendie est d’origine humaine.

